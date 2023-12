KI und Erweiterungen bei Luminar Neo zukünftig nur per Abo; keine Zukunft für Capture One Express

Firmen stellen jede Änderung der Produkt- und Preispolitik immer als großen Vorteil für die Kunden dar. So ist es auch bei den gerade erfolgten Ankündigungen zu Luminar Neo und Capture One Express.

Lizenzänderungen bei Luminar Neo und Capture One Express. Stockfoto: Focus Pocus LTD – Adobe Stock

Änderungen bei Luminar Neo

Luminar Neo: Die Info-Mail

Skylum schrieb am 13.12. seinen Kunden per Mail:

Betreff: Wichtiger Hinweis auf zukünftige Änderungen

Hier fuhr ein Schreck in meine Glieder! Tun sie es schon wieder und veröffentlichen erneut ein komplett anderes Programm und lassen Luminar Neo links liegen? Das bewahrheitete sich zum Glück nicht. Denn im Text heißt es weiter:

Vereinfachter Zugang zu Luminar Neo Liebe Luminar-Nutzer, Wir sind der festen Überzeugung, dass Luminar Neo-Nutzer Zugang zu all unseren neuen Funktionen und generativen Technologien haben sollten, um unsere Software optimal nutzen zu können. Aus diesem Grund vereinfachen wir in 2024 unser Angebot und konzentrieren uns auf das Pro-Abonnement, das dir die Gewissheit gibt, dass du Zugang zu allen neuen Funktionen und Updates erhältst, die wir veröffentlichen. Andere Zusatzoptionen wie separate Erweiterungen und Erweiterungspakete werden wir ab dem 26. Dezember 2023 und den Creative Journey Pass 2023/24 ab dem 5. Januar 2024 nicht mehr anbieten. Besitzer des CJP erhalten bis zum 31. Dezember 2024 erweiterten Zugang zu den generativen AI-Funktionen (+ 4 Monate absolut kostenlos!), unabhängig vom Kaufdatum ihres Passes. Genieße ein Jahr lang generative AI! Das Pro-Abonnement ist der bequemste und nahtloseste Weg, um sicherzustellen, dass du die interessanten Trends und Innovationen in der Fotobearbeitung nicht verpasst und deine Bearbeitung mit Luminar Neo auf dem neuesten Stand halten kannst.

Luminar Neo: Was das bedeutet

Was das alles nun bedeutet, erklärt Skylum in einem „einfachen“ Schema auf der FAQ-Seite:

Und hier sieht man auch schon den Grund für die Änderung: Da hat einfach niemand mehr durchgesehen! Aus Firmensicht kann ich Skylum deshalb nur zu diesem Schritt gratulieren.

Um es kurz für Sie zusammenzufassen, wie es weitergeht:

Es gibt weiterhin eine Kaufversion von Luminar Neo. Diese bekommt Bugfixes, aber enthält nur die Basisfunktionen – also keine Erweiterung-Plug-ins und keine generative KI-Funktionen (GenErase für das Entfernen von Bildinhalten, GenSwop für den Tausch von Bildinhalten, GenExpand für das Erweitern von Bildern). Als einmaliges Geschenk von Skylum soll es die Erweiterungen Studio Light, Neon & Glow und Water Enhanсer geben. Wer zukünftig die Funktionen der Plug-ins und die generativen KI-Funktionen nutzen möchte, benötigt ein Abo. Wenn ich es richtig sehe, gibt es aktuell noch ein Angebot von Luminar Neo inklusive aller bisher erschienener Plug-ins, was es dann wohl in Zukunft so nicht mehr geben dürfte. Wer bereits Erweiterungen erworben hatte, kann diese weiter nutzen. Wer als Nutzer der Kaufversion einen Creative-Journey-Pass für die KI-Funktionen gekauft hat, kann diese (als nette Geste von Skylum) unabhängig vom Kaufdatum bis Ende 2024 nutzen, muss dann aber zum Abo wechseln.

Das Gute ist, dass alles etwas übersichtlicher wird. Zwar gibt es noch eine Kaufversion, aber alle Richtungsweiser zeigen doch aufs Abonnement.

Capture One Express wird eingestellt

Capture One Express ist eine abgespeckte, kostenlose Version von Capture One, die es als Dreingabe für beispielsweise Fuji-Kameras gab.

Bin gespannt, wie Fuji auf diese Ankündigung reagieren wird.

Nun hat Capture One das Ende von Capture One Express verkündet. Nachdem Capture One schon im letzten Jahr unpopuläre Änderungen an ihrem Lizenzmodell durchsetzte (meine Meinung damals) ist das jetzt wieder eine Entscheidung, die vielen Nutzern übel aufstoßen dürfte. Capture One Express wird laut FAQ ab 30.1.2024 nicht mehr herunterladbar sein, Entwicklung und Support werden eingestellt. Wenn es das wäre, okay. Aber nein: Sämtliche installierten Capture One Express-Versionen werden an diesem Tag ihren Dienst einstellen.

Capture One Express-Einstellung: Meinung

Dass Capture One die ganzen Sonderversionen und die Express-Version einstampft, um sich auf die Verbesserung des Hauptprodukts zu konzentrieren – gegessen! Das kann ich wie auch bei Luminar Neo gut verstehen. Dass sie aber bestehende Capture-One-„Dauer“-Lizenzen für Capture One Express-Nutzer, die die Software oft zusammen mit der Kamera bekommen haben, mal eben einstellen, ist ziemlich übel. Die 40 % Discount auf die Volllizenz dürften da nur wenige trösten, die mit der funktional beschränkten Express-Version bisher zufrieden waren. Gerade Fuji hatte Capture One Express als kostenlosen Raw-Konverter (den besten für Fujifilm-X-Trans-Sensoren) zum Download angeboten. Wahrscheinlich haben nicht wenige auch dadurch später zur Vollversion von Capture One gewechselt. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt.