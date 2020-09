Unterm Horizont geht’s weiter

Nachdem Doc Baumann gerade sein dickes Buch über Herkules abgeschlossen hatte, freute er sich, in der Kasseler Regionalpresse gleich zwei Auto-Anzeigen zu entdecken, auf denen das UNESCO-Welterbe-Monument mit dem antiken Helden zu sehen ist. Die Freude war auch deswegen groß, weil er damit gleich zwei schöne Beispiele gefunden hatte, die die völlige Unkenntnis von Perspektive bei Bildmontagen belegten.

BMW präsentiert sich mit dieser Anfänger-Montage, bei der die abgestellten Autos gleich von der Parkfläche in den Bergpark rutschen.

Wir wissen es ja seit Jahren: Die großen Automobil-Konzerne nagen am Hungertuch und müssen für ihre Werbung die letzten Cents aus der Portokasse zusammenkratzen, um Bildbearbeitungsanfänger auf Minijob-Basis beschäftigen zu können.

Jedenfalls fallen mir keine anderen Erklärungen für diese beiden Montagen ein, die man eigentlich gar nicht so nenne dürfte, wenn man nicht alle professionellen oder wenigstens fortgeschrittenen Monteuren beleidigen will. Manchmal ist man sich bei der Betrachtung eines solchen Bildes ja etwas unsicher, ob der Fehler nicht in der eigene Wahrnehmung liegt. Dann hilft es, schnell mal auf einer neuen Ebene ein paar Fluchtlinien einzuziehen und zu überprüfen, ob diese auf derselben Höhe zusammentreffen, die dann idealerweise mit dem Horizont übereinstimmen sollte. (Das gilt immer dann, wenn die Ebenen, auf denen Objekte mit nachzuzeichnenden Kanten stehen, waagerecht ausgerichtet sind – bei nach hinten ansteigender Ebene muss der Fluchtpunkt über, bei abfallender unter dem Horizont liegen.)

Als erstes entdeckte ich die BMW-Anzeige. Diese Montage ist so grauenvoll falsch, dass man sich die Überprüfung per Fluchtlinien ersparen kann. Dabei geht es nicht darum, dass an dieser Stelle in der Landschaft keine solche Fläche existiert; eine solch phantasievolles Arrangement wäre ja durchaus legitim. Das Ganze erinnert eher an die offene, schräg nach unten geklappte Heckrampe eines gigantischen Militärfrachtflugzeugs, das gerade haarscharf über das Herkules-Monument gebrettert ist.

Mercedes kann’s auch nicht besser – hier kippt die Parkfläche ebenso bedenklich und DIN-widrig nach hinten.

Eigentlich hatte ich beim ersten Draufschauen noch eine ganz andere Assoziation: Den Film „Inception“ von Christopher Nolan (2010). Nicht deswegen, weil „inception“ auf Deutsch „Anfang“ heißt und dies eine typische Anfänger-Montage ist, sondern weil in diesem Film eindrucksvoll ganze Stadtgebiete und Landschaften gefaltet und aufgerollt werden. So ähnlich ist es hier auch: Wenn die Parkfläche als waagerecht gedacht würde, müsste sich dahinter die Stadt Kassel so bedenklich aufbäumen, dass Menschen ins Straucheln kämen und Gebäude umkippen würden. Oder die Perspektive stimmt im hinteren Teil, dann hätte man die Autos festkleben müssen, damit sie nicht in den Bergpark von Wilhelmshöhe rutschen.

Eingezogene Fluchtlinien helfen dabei, die fehlerhafte Montage zu analysieren: Die Fluchtpunkte der Vordergrundszene liegen weit unter denen des Hintergrunds.

Bei der Mercedes-Montage springt die fehlerhafte Perspektive nicht ganz so heftig ins Auge, und blendet man den oberen Teil aus, scheint alles halbwegs normal. In der Gesamtszene jedoch müsste die Parkfläche ebenfalls stark nach hinten kippen, und das Auto erweckt den Anschein, als habe man bei den hinteren Rädern die Luft rausgelassen. Das Einziehen der Fluchtlinien zeigt dann schnell, dass auch hier die Fluchtpunkte für den Vordergrund weit unter denen des Hintergrund – grüne Linie – konvergieren.

Dass ausgerechnet die gewinnstarken Automobilkonzerne seit Jahrzehnten solche Laienmontagen veröffentlichen, sind wir ja gewohnt. Einen Grund für diese dauerhafte Lust an peinlicher Selbstdarstellung habe ich bisher nicht herausfinden können.

PS: Um sicherzugehen, dass meine Kritik nicht auf mangelhafter Kenntnis der Bauvorschriften beruht, habe ich das mal recheriert. Nach DIN 18040 ist die zulässige „Querneigung 2% (2,5% in Bereichen ohne Längsneigung); Längsneigung, Längsgefälle 3 %. Verkehrsflächen dürfen nicht stärker als 3 % geneigt sein, andernfalls sind Rampen oder Aufzüge vorzusehen.“