Panasonic kündigt Updates für LUMIX S5II und LUMIX S5IIX an

Pressemitteilung von Panasonic

Panasonic gibt Neuigkeiten zu spiegellosen Kamerasystemen der LUMIX S-Serie bekannt

Hamburg, Mai 2023 – Panasonic freut sich, Informationen zur LUMIX S5IIX, die am 4. Januar 2023 angekündigt wurde, und zum Firmware-Update für die LUMIX S5II zu aktualisieren.

LUMIX S5IIX

BRAW-Kompatibilität

Zusätzlich zu ProRes RAW ist Blackmagic RAW verfügbar.

Erweiterte Kompatibilität von externen Geräten

ATOMOS Ninja V und ATOMOS SHOGUN CONNECT werden zusätzlich zur ATOMOS Ninja V+ unterstützt. Alle Aufnahmemodi können wie folgt eingestellt werden.

59.94Hz 50.00Hz Vollbild 5.9K 16:9 5888×3312 12-bit 29.97p

23.98p 25.00p APS-C 4.1K 17:9 4128×2176 12-bit 59.94p

29.97p

23.98p 50.00p

25.00p 3.5K 4:3 3536×2656 12-bit 29.97p

23.98p 50.00p

25.00p

*Bitte informieren Sie sich auf der ATOMOS Website über die entsprechende Firmware-Version von ATOMOS Ninja V+, ATOMOS Ninja V oder ATOMOS Shogun CONNECT.

*Für die Bearbeitung von RAW-Videos, die mit ATOMOS Ninja V+ oder ATOMOS Ninja V aufgenommen wurden, ist eine Software erforderlich, die ProRes RAW unterstützt. Wenden Sie die LUT (Look up table) an, die auf der folgenden Kundensupportseite verfügbar ist, um die gleiche Farbkorrektur wie V-Log/V-Gamut durchzuführen

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/

*Informationen über die entsprechende Firmware-Version des Blackmagic Video Assist 12G HDR finden Sie auf der Blackmagic Design Website.

*DaVinci Resolve oder DaVinci Resolve Studio wird benötigt, um Blackmagic RAW-Daten wiederzugeben und zu bearbeiten. DaVinci Resolve Studio ist erforderlich, um Projekte mit Blackmagic RAW-Daten in Auflösungen über 3840×2160 zu liefern.

*Abhängig von der Situation sind möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar.

Weitere Informationen zur LUMIX S5IIX finden Sie in der entsprechenden Pressemitteilung vom 4. Januar 2023.



Firmware-Update für LUMIX S5II (Version 2.0)



Das Firmware-Update-Programm für die LUMIX S5II wird am 13. Juni 2023 verfügbar sein.

-RAW-Datenausgabe über HDMI (Erfordert Software-Upgrade-Key DWW-SFU2)

Zusätzlich zu ProRes RAW wird Blackmagic RAW auf die gleiche Weise wie bei der LUMIX S5IIX verfügbar sein.

-Live View Composite*

und mehr.

* In der LUMIX S5IIX vorinstalliert.

-Apple und ProRes sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

-ATOMOS / Ninja V+ / Ninja V / SHOGUN CONNECT sind eingetragene Warenzeichen von ATOMOS Limited.

-„Blackmagic Design“ und „Blackmagic RAW“ sind eingetragene Warenzeichen von Blackmagic Design Pty. Ltd.

-Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

-Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Sowohl die LUMIX S5II als auch die LUMIX S5IIX sind zu folgenden Preisen im Handel erhältlich:

DC-S5M2XWE: 2.999,00 €

DC-S5M2XKE: 2.799,00 €

DC-S5M2XE: 2.499,00 €

DC-S5M2WE: 2.699,00 €

DC-S5M2KE: 2.499,00 €

DC-S5M2E: 2.199,00 €