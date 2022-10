Immer etwas Neues oder das Neueste haben. Müssen oder wollen?

Hier mal ein neues Objektiv, obwohl man sowohl Lichtstärke als auch Brennweite anderweitig abgedeckt hat, da mal eine weitere Kamera, obwohl die „alte“ alles macht, was man will. Hier mal eine weitere Gitarre, obwohl schon vier an der Wand hängen. Nur ein paar Gedanken zum „G.A.S.“.

Bei einer Kamera bleibt es meist nie …

G.A.S.

Als technik-affine Menschen leiden Sie vielleicht auch unter dem GAS – dem Gear Aquisition Syndrom (Ausrüstungs-Anschaffungs-Syndrom). Das betrifft nicht nur Fotografen, sondern beispielsweise auch Musiker. Und es betrifft sowohl Männer als auch Frauen, obwohl es nach meiner Erfahrung bei ersteren häufiger und dann auch stärker ausgeprägt ist.

Hier mal ein neues Objektiv, obwohl man sowohl Lichtstärke als auch Brennweite anderweitig abgedeckt hat, da mal einen weiteren Body, obwohl der „alte“ alles macht, was man will. Hier mal eine weitere Gitarre, obwohl schon vier an der Wand hängen, da mal eine weitere Mundharmonika, obwohl die Schublade längst voll davon ist. Sie kennen das vielleicht – wenn nicht von sich selbst, dann von Bekannten.

Meine erste “gute” Kamera war die Canon IXUS. APSC mit Film. Der Kauf war aber auch eine G.A.S.-Entscheidung, denn für das Geld hätte ich auch etwas besseres bekommen können. Aber sollte ja klein und gaaaanz toll sein. 😉

Aber woher kommt dieses Verhalten eigentlich?

Das Versprechen

Ein Sammler sammelt. Klar. Sammeln um des Sammeln willens. Aber Fotografen und Musiker? Die kaufen neuen oder anderen Krempel ja, weil sie den WIRKLICH benötigen, richtig? Na, zumindest ist das die Rationalisierung der emotional getroffenen Kaufentscheidung. Man verspricht sich mehr oder weniger, mit dem Neuerwerb schönere Bilder und bessere Musik zu machen.

Inception

Wahrscheinlich kommt G.A.S. auch gar nicht einmal (allein) durch die Werbung, sondern Interessengruppen schaukeln sich eher gegenseitig hoch. Kommentare in einem Forum oder auf einer Social-Media-Plattform, Kommunikation unter kontroversen Youtube-Videos … Da setzt manchmal eine kleine, unscheinbare Bemerkung etwas in Gang, was dann im Kauf von etwas mündet, das man eigentlich nicht benötigt hätte. Falls Sie den Film Inception kennen: Der basiert genau auf dieser einen Prämisse.

Im Film Inception geht es darum, mit einem harmlosen, kleinen, eingepflanzten Gedanken eine große Wirkung zu entfalten. So läuft das auch beim G.A.S. ab. Nur ist in der Realität nicht immer ganz so klar, wo der ursprüngliche Impuls herstammt.

Kleine Erinnerung

Ich erinnere mich zurück an das Fotofestival in Zingst vor ein paar Jahren. Da fragte mich jemand, welche Kamera ich denn nutzen würde. Es war damals die Nikon D800. Erstaunt fragte er mich, warum ich denn nicht die D810 hätte.

Tatsächlich hatte ich darüber vorher nie nachgedacht. Die D800 hatte ja (nach meinen ersten Bridge- und APSC-Kameras) endlich alles, was ich wollte und benötigte. Ich hatte mich also gar nicht umgeschaut, was der Markt so an Neuerungen bot. Wozu auch? Und wozu unnötig Geld ausgeben?

Tatsächlich blieb jene erstaunte Frage meines Gegenübers aber doch in meinem Kopf hängen. Und ich verglich die Funktionen der beiden Kameras. Die Änderungen bei der Neueren waren für meine Zwecke marginal. Aber manche Kleinigkeiten weckten in mir den Update-Wunsch und nur das rationale Gegenüberstellen der Nachteile der alten und der Vorteile der neuen Kamera halfen mir, diesen Wunsch zu unterdrücken. Ich war mehrfach davor, doch noch zuzuschlagen. Eigentlich erschreckend, wie Emotionen uns doch angeblich rationale Wesen vor sich hertreiben.

Das Update auf die übernächste Kamera-Generation war dann aber ein No-Brainer. Zwischen D850 und D800 liegen in vielerlei Hinsicht Welten. Die D850 nutze und liebe ich immer noch. 🙂

Smartphone-Hypes

Mir fiel die ganze Geschichte gerade wieder ein, weil ich über böse Kritiken des iPhone 14 gestolpert bin. Dort wurde sich bitterlich über die ach so geringen Unterschiede zu iPhone 13 beklagt, das auch gerade erst ein Jahr auf dem Markt ist. Ja, dann updated man halt nicht! Meine Güte! So die Ratio.

Und ob man für die notorischen Selfies immer das neueste Smartphone benötigt, lasse ich mal dahingestellt. 😉

Da ist ja ein drittes 85 mm Objektiv, oder eine sechste Gitarre aber schon etwas anderes. Die behält man ja länger. Und nutzt sie viel mehr. So das Gefühl.

Nun ja …

Manchmal muss man sich eben rational zwingen, etwas nicht zu tun. Oder … sich doch einfach treiben lassen. Oder man hat jemanden, der über das eigene Equipment wacht … 😉

So ein kleiner Aufpasser ist manchmal gar nicht so verkehrt.