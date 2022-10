Für Comic- und Manga-Fans bietet Wacom ab sofort in Kooperation mit Celsys die Wacom Intuos Manga Edition an. Diese besteht aus einem Wacom Intuos S Bluetooth-Stifttablett, einer Zwei-Jahres-Lizenz für die Zeichen-App Clip Studio Paint Pro sowie exklusiven Video-Lernprogrammen. Das neue Kombi-Paket ist online sowie europaweit in Buch- und Manga-Läden erhältlich.

In Verbindung mit Clip Studio Paint Pro von Celsys steht Intuos-Zeichnern eine riesige Auswahl an Pinseln, Farben und Effekten zur Verfügung. Der mit dem Intuos S gelieferte batterielose Wacom Pen bietet 4.096 Druckempfindlichkeitsstufen für exaktes Zeichnen, während die vier anpassbaren ExpressKeys einen Direktzugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen erlauben – zum Beispiel das Wechseln von Stiftspitzen oder Werkzeugen.

Die Wacom Intuos Manga Edition ist kompatibel mit Windows, Mac, Android und Chromebook. Der Einführungspreis beträgt 99,90 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Wacom.