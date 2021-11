Ilford bringt neue Canvas-Papiere für Drucker von Canon, Epson und HP

Ilford kündigt mit dem Dekor Canvas Matt Cotton, dem Décor Canvas Bright White und dem Décor Canvas Glossy drei neue Canvas-Medien für Inkjetdrucker an. Das Angebot richtet sich unter anderem an Dienstleister, die mit Druckern von Canon, Epson und hp arbeiten. Die Leinwandmedien eignen sich für professionelle Reproduktionsdrucke von Fotografien und Dekoren. Sie werden in Rollenbreiten von 24 bis 60 inch angeboten.

Pressemitteilung Aufwertung vorhandener Drucker durch Nutzung maximaler Druckbreite ILFORD präsentiert neue Galerie Décor Canvas – Unterstützt Drucker von Canon, Epson und Hewlett-Packard Ilford Imaging Europe, Bergisch Gladbach, im November 2021

ILFORD freut sich die Markteinführung von drei neuen Canvas-Produkten bekannt zu geben: Aufgrund der wachsenden Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach einem breitgefächerten Canvas-Programm hat ILFORD drei Canvas-Oberflächen entwickelt, die zu verschiedenen Genres der Fotografie oder Kunstreproduktion passen. Die ILFORD Galerie Décor Canvas-Reihe erfüllt und übertrifft die Anforderungen von Druckern und Druckdienstleistern, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis an erster Stelle steht und die maximale Druckbreite der vorhandenen Druckern von Canon, Epson und hp von 60 bzw. 64 Zoll ausnutzen. Um die Produktivität bei einer Rollenbreite von 64 inch zu steigern, wurde die Rollenlänge um 3 m auf 18 m vergrößert. Die ILFORD Décor Canvas-Reihe eignet sich ideal für Druckereien mit hohen Auflagen und bietet mit dem Dekor Canvas Matt Cotton, Décor Canvas Bright White und Décor Canvas Glossy eine Vielfalt für die Individualität. ILFORD Galerie Décor Canvas Glossy 400GSM ILFORD GALERIE Décor Canvas Glossy ist eine Leinwand aus einem Baumwoll-Polyester-Gemisch mit natürlicher Tönung, die für professionelle Reproduktionsdrucke von Fotografien und Dekorkunst entwickelt wurde. Die glänzende Oberfläche verbessert die Tiefe und Tonalität für lebendigere Farben und satte Schwärzen. Anwender mit älteren Druckermodellen können mit Photo-Schwarz drucken und müssen nicht aufwendig auf Matt-Schwarz wechseln. Dank seiner hohen Dehnbarkeit und Knickbeständigkeit eignet es sich für große Druckproduktionen und für individuelles Aufziehen, mit Rollenbreiten von 24 bis 64 inch. ILFORD Galerie Décor Canvas Matt Cotton 370GS ILFORD GALERIE Décor Canvas Matt Cotton ist ein Leinwandtuch aus 100 % Baumwolle mit einem natürlichen Farbton, das für professionelle Reproduktionsdrucke von Fotografien und Dekoren entwickelt wurde und eine hohe Qualität aufweist. Die Struktur der matten Oberfläche hat eine subtile Bindung, die feine Details hervorhebt. Dank seiner hohen Dehnbarkeit und Knickbeständigkeit eignet es sich für große Druckproduktionen und für individuelles Aufziehen, mit Rollenbreiten von 24 bis 60 inch. ILFORD Galerie Décor Canvas Bright White 380GSM ILFORD GALERIE Décor Canvas Bright White ist ein Baumwoll-Polyester-Gemisch mit einem hellen weißen Farbton, das für den professionellen Reproduktionsdruck von Fotografien und Dekoren entwickelt wurde. Die matte Struktur der Oberfläche sorgt für einen dekorativen Effekt, indem sie Details wie Texturen hervorhebt. Dank seiner hohen Dehnbarkeit und Faltfestigkeit eignet es sich für große Druckproduktionen und für individuelles Aufziehen, mit Rollenbreiten von 24 bis 64 inch. Veredeln Sie Ihre Leinwanddrucke mit ILFORD Galerie Canvas Protect Sortiment GALERIE Canvas Protect ist ein flüssiges Laminat auf Wasserbasis, das speziell für den Schutz und die Veredelung von Bildern entwickelt wurde, die auf GALERIE-Leinwänden und anderen auf dem Markt erhältlichen Inkjet-Leinwänden gedruckt wurden. Die Anwendung von Canvas Protect auf Leinwanddrucke minimiert oder verhindert Risse, wenn sie auf den Rahmen gespannt und gefaltet werden. (ILFORD Galerie Canvas Protect beeinträchtigt nicht den ursprünglichen Farbton, die Farbe oder die Textur des Drucks. Galerie Canvas Protect ist extrem einfach mit einer Rolle oder einem Standardpinsel aufzutragen. Erhältlich in Matt, Semi Matt und Gloss.