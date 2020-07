Canon imagePROGRAF PRO-300 für professionellen Fotodruck bis A3+

Canon hat mit dem imagePROGRAF PRO-300 einen kompakten A3+ Fotodrucker angekündigt, mit dem Fotografen Drucke in Galeriequalität anfertigen können. Das neue Modell arbeitet mit neun LUCIA PRO-Pigmenttinten und ersetzt den PIXMA PRO-10S. Im Unterschied zu seinem Vorgänger ermöglicht es den randlosen Druck und bietet dank einer zusätzlichen Mattschwarz-Tinte eine verbesserte Schwarzdichte. Auch der Druck von Panoramabildern (Banner) in benutzerdefinierten Längen bis zu 990,60 mm ist möglich. Die Druckauflösung beträgt 4.800 x 2.400 dpi.

Um gesättigte Schwarztöne und monochrome Bilder optimal wiederzugeben, kommen neue Tinten sowohl in Foto- als auch in Mattschwarz zum Einsatz. Das soll für satte und lebendig wirkende Schwarztöne auf Hochglanz- und besonders auf Kunstdruckmedien sorgen. Mit transparenter Tinte wird zudem ein einheitlicher Glanz beim Druck auf Fotoglanzpapier erzielt. Oberflächenunregelmäßigkeiten auf glänzendem oder mattglänzendem Papier werden minimiert und somit ein Bronzing verhindert. Für Schwarzweißdrucke nutzt der imagePROGRAF PRO-300 drei spezielle Schwarztinten.

Um Streifenbildung durch verstopfte Tintendüsen zu vermeiden, wechselt der imagePROGRAF PRO-300 bei Bedarf automatisch auf Ersatzdüsen. Wenn das Papier beim Einzug in den Drucker nicht korrekt ausgerichtet ist, sorgt eine automatische Schräglagenkorrektur für eine gerade Zuführung des Papiers, egal ob dieses über den oberen oder den manuellen Einzug geführt wurde. Die bedienung erfolgt über ein Display mit 7,5 cm Diagonale, das zudem der Überwachung der Druckerfunktionen, Tintenstände und Papiereinstellungen dient.

Im Lieferumfang ist die Canon Professional Print & Layout Software enthalten. Diese kann eigenständig oder als Plug-in für Adobe Photoshop und Lightroom eingesetzt werden. Anwender können damit das Farbmanagement, die Profilauswahl und Layouteinstellungen wie etwa Galerie-Wrap-Druck und Panoramadruck steuern. Die Software bietet zugriff auf die Soft-Proofing- und Hard-Proofing-Funktionen, um eine präzise Farbabstimmung vom Bildschirm bis zum Druck zu gewährleisten.

Der imagePROGRAF PRO-300 wird ab September 2020 zum Preis von rund 780 Euro erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Canon.

Qualität und Zuverlässigkeit: Der Canon imagePROGRAF PRO-300 für professionellen Fotodruck bis A3+

Canon stellt heute den imagePROGRAF PRO-300 vor. Dieser A3+-Fotodrucker überzeugt mit den Qualitätsmerkmalen der preisgekrönten imagePROGRAF PRO Serie und ist perfekt für Semi-Profis, aufstrebende Fotografen, kleine Studios und Fotodienstleister. Mit seinem leichten, kompakten Formfaktor findet er Platz auf dem Schreibtisch und bietet Drucke in Galeriequalität mit langer Haltbarkeit.

Nachfolger des beliebten PIXMA PRO-10S

Automatische Schräglagenkorrektur bei allen Papierformaten

Verbesserte Schwarzdichte dank neuem Mattschwarz

Das neue Mitglied der Canon imagePROGRAF PRO Serie ersetzt den beliebten PIXMA PRO-10S. Er überzeugt durch einfach zu bedienende Software, sein Design und nicht zuletzt makellose Ausdrucke mit bis zu 4.800 x 2.400 dpi. Darüber hinaus lassen sich auch Panoramabilder (Banner) in benutzerdefinierten Längen bis zu 990,60 mm drucken. Der imagePROGRAF PRO-300 kümmert sich automatisch um die Dinge, auf die es beim Druck ankommt: Dank integrierter Düsenausfallkontrolle und Papier-Schräglagenkorrektur ist er jederzeit zuverlässig und vermeidet Fehldrucke. Der imagePROGRAF PRO-300 beherrscht auf allen kompatiblen Medien den randlosen Druck und verbessert die Schwarzdichte mit dem neuen Mattschwarz und Farbbrillanz auf Kunstdruckpapier und Hochglanzmedien. Mit dem imagePROGRAF PRO-300 eröffnet sich ein nahtloser Workflow – von der Aufnahme bis zum Druck stehen hilfreiche Funktionen bereit, die den Bildern eine lebensechte Wirkung verleihen.

Problemloser Druck in Galerie-Qualität

Der imagePROGRAF PRO-300 ist mit seinem außergewöhnlichen Schwarzweißdruck und dem erstklassigen Farbdruck bis zum Format A3+ ideal für Fotografen, die ihre Werke für Wettbewerbe, Galerien, Ausstellungen oder den Verkauf drucken möchten. Durch Einsatz von neun LUCIA PRO-Pigmenttinten und der Klartinte deckt der Drucker einen erweiterten Farbraum ab und erzielt damit bei jedem Druck hervorragende Farben mit maximaler Farbtiefe. Für die optimale Darstellung gesättigter Schwarztöne und monochromer Bilder kommen bei diesem Modell neue Tinten sowohl in Foto- als auch in Mattschwarz zum Einsatz. Das sorgt für satte und lebendig wirkende Schwarztöne auf Hochglanz- und besonders auf Kunstdruckmedien. Der Canon Chroma Optimizer sorgt mit transparenter Tinte für einheitlichen Glanz beim Druck auf Fotoglanzpapier.

Oberflächenunregelmäßigkeiten auf glänzendem oder mattglänzendem Papier werden zuverlässig minimiert und somit ein Bronzing verhindert.

Der Canon L-COA PRO Prozessor verarbeitet problemlos große Bilddateien und berechnet die optimale Anordnung der Tintentröpfchen bei extrem hoher Produktionsleistung. Ergebnis: Ein Druck im A3-Format erfolgt in weniger als fünf Minuten1. Mit dem LUCIA PRO Tintensystem werden im Handumdrehen konsistente, professionelle Ergebnisse auf einer Vielzahl von Medien gedruckt.

Produktionen, die sich lohnen

Mit dem imagePROGRAF PRO-300 werden Bilder zu Kunstwerken. Die integrierten imagePROGRAF PRO Technologien bieten dem Anwender die Sicherheit, dass ihre Bilder originalgetreu und mit maximaler Produktivität reproduziert werden. Eine der größten Sorgen beim professionellen Fotodruck sind verstopfte Tintendüsen und die daraus resultierende unkontrollierte Übertragung der Tinte auf das Druckmedium. Um das zu verhindern, erkennt der imagePROGRAF PRO-300, wenn eine Düse nicht korrekt arbeitet und wechselt automatisch auf Ersatzdüsen. Dies verhindert Streifenbildung im Bild, spart Zeit und Geld. Wenn das Papier beim Einzug in den Drucker nicht korrekt ausgerichtet ist, sorgt eine automatische Schräglagenkorrektur für eine gerade Zuführung des Papiers, egal ob dieses über den oberen oder den manuellen Einzug geführt wurde. Das schnelle Navigieren durch die Menüs und Funktionen des Druckers erfolgt über ein klares und helles Display mit 7,5 cm Diagonale, das zudem eine sofortige Überwachung der Druckerfunktionen, Tintenstände und Papiereinstellungen ermöglicht.

Drucken bis zum Rand

Gegenüber dem Vorgänger PIXMA PRO-10S bietet das neue Modell einen großen Vorteil: Randloser Druck ist in allen Druckmodi möglich – einschließlich des Drucks in höchster Qualität auf einer Vielzahl von Medien – sogar auf Fine-Art-Papier. Der imagePROGRAF PRO-300 bietet Unterstützung für Papier von Canon und Drittanbietern – darunter Hahnemühle, Canson, Tecco, Moab, Awagami und vielen weiteren. Das ist kreative Freiheit, die auf den ersten Blick überzeugt.

Parallel zur Markteinführung des imagePROGRAF PRO-300 stellt Canon das neue Fotopapier Premium Fine Art Rough (FA-RG1) vor. Es verleiht Kunstdrucken bei Bedarf einen dreidimensionalen Touch und damit mehr Tiefe und Ausdruck. Das Papier wird aus hochwertiger Baumwolle hergestellt und bietet damit eine luxuriöse Premium-Qualität. Mit einem Papiergewicht von 310 g/m2 ist es in unterschiedlichen Formaten in jeweils 25-Blatt-Packungen erhältlich. Mit diesem neuen Druckmedium bietet Canon ein komplettes Sortiment an professionellen Fotopapiersorten mit glänzender, mattglänzender und matter Oberfläche.

Nahtlose Workflow-Integration

Dieser kompakte A3+-Drucker rationalisiert den Druckprozess im ambitionierten Fotostudio – sei es im privaten oder gewerblichen Umfeld. Die Canon Professional Print & Layout Software ist im Lieferumfang des imagePROGRAF PRO-300 kostenlos enthalten. Damit haben Anwender die vollständige Kontrolle über ihre Druckprojekte. Die Software kann eigenständig oder als Plugin für Adobe Photoshop und Lightroom eingesetzt werden. Der Anwender steuert damit das Farbmanagement, die Profilauswahl und Layouteinstellungen wie z.B. Galerie-Wrap-Druck und Panoramadruck. Mit dieser Software greift man auf die Soft-Proofing- und Hard-Proofing-Funktionen zu, um jederzeit eine präzise Farbabstimmung vom Bildschirm bis zum Druck zu gewährleisten.

Canon bietet eine vollständige Palette an Lösungen von der Eingabe bis zur Ausgabe in exzellenter Qualität. Durch die nahtlose Interaktion mit der Canon EOS Technologie können einzigartige Funktionen in der Canon Professional Print & Layout Software genutzt werden, die den Anwendern des neuen imagePROGRAF PRO-300 ein Höchstmaß an Qualität und Farbtreue bei Bildern gewährleisten, die mit einer EOS Kamera aufgenommen wurden. Funktionen wie DPRAW Print2 und HDR Print3 können die RAW-Daten von EOS Kameras lesen, um die scharfen Bereiche eines Bildes genau zu reproduzieren und die Detailzeichnung in hellen Bildbereichen bei Überbelichtung wiederherzustellen. Eine sehr hilfreiche Software ist das Media Configuration Tool, das die Medienverwaltung für alle imagePROGRAF Drucker vereinfacht. Es liest die Druckerinformationen aus, verwaltet alle Medien und speichert alle Medieninformationen als Datei (auf dem PC) oder direkt im Drucker.

Ebenfalls heute vorgestellt wurden die bahnbrechende EOS R5, die 8K-RAW-Videos intern aufzeichnen kann, sowie die leistungsstarke EOS R6. Hinzu kommen vier neue RF Objektive und zwei Extender: RF 85mm F2 MACRO IS STM, RF 600mm F11 IS STM, RF 800mm F11 IS STM, RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM, EXTENDER RF 1.4x, EXTENDER RF 2x.

Der imagePROGRAF PRO-300 wird ab September 2020 zum Preis von 778,86 € UVP verfügbar sein.

imagePROGRAF PRO-300 – Weitere Hauptleistungsmerkmale:

Überzeugende schnelle Fotodrucke bis zum Format A3+

Single Ink mit 9 pigmentierten Tinten + Chroma Optimizer

Optimierte Lucia Pro Pigmenttinten für besonders hohe Farbstabilität

Hochwertige Schwarzweißdrucke mit 3 speziellen Schwarztinten

Professional Print & Layout für den effizienten Workflow

Randloser Druck bis A3+ auch auf FA-Medien, Papierlänge bis 99 cm

Media Configuration Tool für einfaches Medienhandling

Papier-Schräglagenkorrektur und Düsenausfallkorrektur

Bildoptimierung für EOS User (EOS 5D IV + EOS R + EOS R5)

7,5 cm Farbdisplay

Präzise Übereinstimmung zwischen Bildschirmanzeige und Druck möglich

Passt auf den Schreibtisch und wiegt nur 14,4 kg

i Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gemäß ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

ii DPRAW Print ist mit der EOS 5D Mark IV, EOS R und EOS R5 kompatibel

iii HDR Print ist mit .CR3 RAW-Daten von EOS Kameras möglich