Firmware-Updates für Nikon Z9 und Z8 erhältlich

Nikon hat für die spiegellosen Systemkameras Z9 und Z8 jeweils eine neue Firmware veröffentlicht. Im Wesentlichen dienen die Updates der Behebung von Fehlern.

Die Firmware 4.01 für die Nikon Z9 behebt einige Fehler, die gelegentlich beim Fotografieren oder Filmen auftraten. So reagierte die Kamera in seltenen Fällen nicht mehr oder konnte keine korrekte Videoaufzeichnung durchführen, wenn versucht wurde, die Videoaufnahme nach Wecken der Kamera aus dem Standby zu starten und dabei die [Bildgröße/Bildrate] im Menü VIDEOAUFNAHME auf 1920×1080 eingestellt war. Des weiteren waren die Funktionszuweisungen [Auswahl des Bildfeldes] und [Zwischen FX und DX umschalten] zu Bedienelementen der Kamera unwirksam, wenn eine Option für Zeitlupen-Videofilme gewählt war. Ein weiterer Fehler: Beim ersten Bild einer Serienaufnahme wurde manchmal kein passender Weißabgleich vorgenommen, wenn [Automatisch] oder [Auto-Tageslicht] für die Weißabgleichfunktion gewählt war. Schließlich war die Foto-Live-View-Anzeige teilweise gestört, wenn mit der Einstellung [ON] für [FOTOAUFNAHME] > [Flimmerreduzierung (Foto)] weiter fotografiert wurde.

Die neue Z9-Firmware können Sie hier herunterladen.

Auch das Update 1.01 für die Z8 dient ebenfalls der Fehlerbehebung, beinhaltet aber auch zwei kleinere Änderungen. Zum einen wurde der zeitliche Ablauf für das Erscheinen der Warnungen vor hohen Temperaturen, die vor allem beim Filmen auftreten, geändert. Zum anderen wurde die Position, wo im Video-Modus die Warnung vor heißen Speicherkarten angezeigt wird, geändert.

Folgende Fehler wurden mit dem Update bereinigt:

Die Akkuladung nahm bei ausgeschalteter Kamera schneller ab, während [ON] für [Mit Smart-Gerät verbinden] > [Wi-Fi-Verbindung] im [NETZWERKMENÜ] eingestellt war, selbst wenn [OFF] sowohl für [Bluetooth-Verbindung] als auch für [Hochladen wenn ausgeschaltet] gewählt war. Außerdem konnte die Schärfe weiterhin am Fokussierring eingestellt werden, wenn [Disable] für a15 [Man. Fokussierring im AF-Modus] im Menü [INDIVIDUALFUNKTIONEN] und eine andere Option als [Nicht-linear] für f9 [Drehbereich des Fokussierrings] im Menü [INDIVIDUALFUNKTIONEN] gewählt war. Zudem reagierten Blitzgeräte des Typs SB-800 manchmal nicht mehr, nachdem Bilder mit deaktiviertem Blitzgerät aufgenommen wurden.

Die neue Z8-Firmware können Sie hier herunterladen.