Photoshop bekommt neues Kurvenzeichner-Werkzeug

Adobe plant mit dem nächsten größeren Update für Photoshop CC unter anderem, ein neues Zeichenstift-Werkzeug hinzuzufügen.

Das „Curvature Pen Tool“ entspricht offensichtlich dem „Kurvenzeichner“-Werkzeug in Adobe Illustrator und vereinfacht das Zeichnen von gleichmäßigen Kurven. Nach dem Setzen eines Kurvenpunktes wird beim anschließenden Bewegen des Werkzeugs automatisch ein Kurvensegment vorgeschlagen und beim Setzen eines weiteren Punktes gezeichnet. Kurvenpunkte lassen sich per Doppelklick in einfache Ankerpunkte umwandeln. Das alles geht zwar bereits mit den aktuellen Pfad-Werkzeugen von Photoshop, das „Kurvenzeichner“-Werkzeug bringt aber mehr Komfort, da man die Tastatur nicht benötigt, um Punkte zu verschieben oder umzuwandeln.

Eine Vorschau auf das neue integrierte Werkzeug, das gegen Ende dieses Jahres mit einem Update kommen soll, zeigt Adobe in diesem kurzen YouTube-Video: