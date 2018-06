Die Nik Collection 2018 by DxO ist da

Noch vor wenigen Stunden berichtete mein Kollege Olaf Giermann im DOCMA-Blog über eine vor kurzem im Internet aufgetauchte, geleakte Pressmeldung, mit der DxO die aktualisierte Version der von Google übernommenen Nik Collection vorstellt. Nun ist es offiziell. Die Nik Collection 2018 by DxO ist fertig und kann ab sofort auf der Website von DxO zum Einführungspreis von 49,99 Euro gekauft und heruntergeladen werden. Ab dem 2. Juli 2018 gilt ein Preis von 69 Euro.

Seit dem Erwerb der Nik Collection von Google, Ende 2017, hat das Entwicklerteam von DxO nach Angaben des Unternehmens mehrere Monate damit verbracht, den Code Softwaresuite zu analysieren und zu optimieren, um sie auf aktuellen Betriebssystemen stabil lauffähig und mit den neusten Versionen der Adobe-Produkte kompatibel zu machen. Dafür habe man einen Quellcode wiederherstellen und neu kompilieren müssen, der lange Zeit nicht mehr gepflegt wurde. Für die Weiterentwicklung der Software möchte DxO die Erwartungen der Anwender in Form von Umfragen analysieren.

Die Nik Collection 2018 by DxO ist jetzt voll funktionsfähig und kompatibel mit allen 64-Bit-Windows- und -Mac-Plattformen sowie mit Adobe Lightroom Classic CC, Photoshop CC 2018 und Photoshop Elements CC 2017/2018. DxO bietet einen Support in vier Sprachen über seine Internetseite an. In Kürze sollen dort für Kunden auch exklusive Tutorials bereitstehen. Zum Ausprobieren gibt es eine 30 Tage lauffähige Testversion.

Die Nik Collection beinhaltet die folgenden sieben Plug-ins für Adobe Lightroom, Photoshop sowie Photoshop Elements: