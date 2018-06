Im heutigen *hüstel* „Nik und ick“-Blog soll es kurz um Neuigkeiten zu den Nik-Filtern und um meine Bilder gehen, von denen Sie die meisten nicht im Heft finden werden.

Nik und ick: Nik Filter

Ein Leak

Vor kurzem ist eine Dxo-Pressemitteilung geleakt, die eigentlich erst am 6.6. erscheinen sollte. Wenn Sie dies lesen, sollte sie bereits offiziell erschienen sein – schauen wir mal.

Update laut Leak

Demnach sollen die von Google (die seinerzeit Nik Software kaufte und dann wieder hinwarfen, ich berichtete) abgekauften Nik Filter von DxO (die trotz aktueller Insolvenz durchhalten wollen) in einem ersten Update zunächst der Programmcode „in einem langen und komplexen Prozess“ auf einen aktuellen technischen Stand gebracht worden sein, um die Kompatibilität mit aktuellen Betriebssystemen und aktuellen Adobe-Programmen sicherzustellen. Die Plug-ins sollen dadurch stabiler laufen. Außerdem wird es mit diesem kommerziellen Update auch erstmals seit langem wieder Support für die Nik Filter geben.

Preis laut Leak

Was die Freunde der Plug-ins freuen dürfte, ist der (im Vergleich zur früheren Preisgestaltung von Nik Software) moderate Preis, den DxO für das Gesamtpaket aufruft: laut geleakter Pressemitteilung soll ein Einführungspreis von ca. 50 € bis Anfang Juli gelten und der reguläre Preis danach bei etwa 70 € liegen.

Aber warten wir erst mal die für heute avisierte, „echte“ Pressemitteilung ab. 😉 PS: Ich selbst nutze Plug-ins für die normale Foto-Optimierung (Abstimmung, Looks und Co.) eigentlich kaum noch, seit es in Photoshop den Camera Raw-Filter gibt. Kreativ-Plug-ins kann Camera Raw natürlich nicht ersetzen.

Nik und ick: Ick

Was macht ihr Redakteure sonst so?

Falls Sie sich fragen sollten, was die DOCMA-Redakteure neben dem Zusammenstellen der besten Photoshop-Techniken und fundierten Hintergrundwissens sonst so in Sachen Bild-Kreation treiben, kann ich Ihnen das zumindest für meinen Teil verraten.

Bildlook?

Der typische Fotograf- und/oder Photoshop-Künstler macht in der Regel ja immer wieder dasselbe (aus Gründen des persönlichen Geschmacks oder der persönlichen Fähigkeiten). Das hat den großen Vorteil, einen Wiedererkennungswert zu bieten: Wer das Portfolio sichtet, weiß, was ihn beim nächsten Bild erwartet. Man spricht da gern von „Look“.

Experimentieren

Genau damit hab ich persönlich ein Problem. Zum einen bin ich als typischer Tierkreiszeichen-Zwilling-Vertreter (man verzeihe mir den kurzen abergläubischen Ausrutscher 😉 ) langweilt es mich nunmal sehr schnell, immer wieder nur dasselbe zu tun. Ich experimentiere gerne im Spannungsfeld von Fotografie (ja, ich fotografiere auch Blumen zum Beispiel), Fotomontage (von lustig bis abgrundtief düster) und Malen/3D (wo alles geht und nichts unmöglich ist).

Aber klar: Alles im Leben verläuft in Wellen und Kreisen und manche Mode kehrt wieder, so packt mich manches Thema doch des öfteren und gerne mag es in meinen Bilderwelten etwas tiefgründiger und nicht zum rein oberflächlichen Gefallen.

Bilder im Heft vs. meine Bilder

Nun bin ich aber auch Photoshop-Trainer und bastel Bilder nicht nur für mich selbst. Und dafür hat mein unsteter Charakterzug den großen Vorteil, dass ich im Heft auch mal Dinge zeigen kann/darf/muss, die ich selbst so nicht machen würde, die nicht meinen persönlichen Geschmack treffen – aber hilfreich für den Großteil der Leser sein können/dürften/müssen.

Falls es Sie interessiert, welche Bilderwelten ich bastele, die Sie so größtenteils nie im Heft finden dürften, dann folgen Sie mir doch einfach auf meinem neuen Instagram-Kanal, auf dem ich nach und nach all meine Artworks hochladen werde. Ich dachte mir, dass Instagram gerade auf den allgegenwärtigen Mobilgeräten weitaus verbreiteter und in Sachen Bilderschau einfacher zugänglich ist, als andere Plattformen.

So, jetzt kümmere ich aber erst einmal um die nächste DOCMA für Sie. Immerhin sind wir inzwischen schon bei Heft 84! 🙂

Beste Grüße,

Olaf