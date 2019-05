Adobe hat die „Mai 2019“-Updates für Lightroom Classic und die verschiedenen Versionen von Lightroom veröffentlicht. Zu den Neuerungen von Lightroom Classic zählt ein Textur-Schieberegler, mit dem mittlere Details wie Haut, Rinde und Haare hervorgehoben oder geglättet werden können. Dieser ist für globale Korrekturen im Bereich „Präsenz“ untergebracht und für lokale Korrekturen bei den Effektreglern über „Klarheit“ zu finden. Des weiteren wurden in Lightroom CC und Lightroom für iOS neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit sowie interaktive Tutorials hinzugefügt (auch geplant für Lightroom Classic). Neu hinzugekommen ist außerdem die Stapelbearbeitung in Lightroom für Android, die Flachfeldkorrektur in Lightroom Classic sowie „Defringe“ für Lightroom auf Mac und Windows. Darüber hinaus werden weitere Kameras und Objektive unterstützt. Neue Funktionen für Lightroom!

Mehr Details zu den Neuerungen in Lightroom Classic finden Sie hier. Alles zu den Neuerungen in Lightroom (Desktop-Version 2.3, iOS-Version 4.3, Android-Version 4.3) gibt es hier.

Pressemitteilung von Adobe

Adobe hat heute umfangreiche Updates für das Lightroom-Ökosystem bekannt gegeben. Darunter neue Funktionen für eine verbesserte Bildbearbeitung, intensivere Zusammenarbeit mit anderen Fotografen sowie für die Weiterentwicklungsmöglichkeiten der eigenen Fertigkeiten und Fachkenntnisse.

Neue Wege um zu lernen und sich inspirieren zu lassen

Zu den Neuerungen gehört die Einführung des neuen Home-View in Lightroom für iOS und Android (in Kürze auch für Mac und Windows verfügbar). Dieser enthält die aktuellsten Bilder der Nutzer; interaktive Tutorials, die direkt in Lightroom angezeigt werden können; und inspirierende Fotos mit Zugriff auf Hintergrundinformationen, wie die einzelnen Bilder bearbeitet wurden.

Bekannte Fotografen wie Matt Kloskowski, Katrin Eismann, Kristina Sherk und Nicole Young haben zum Start erste Tutorials und Fotos beigesteuert. Weitere Inhalte werden regelmäßig hinzugefügt.

Zusätzliche neue Funktionen für Lightroom mit diesem Release: