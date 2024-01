Excire Search 2024 erlaubt Freitextsuche und Ästhetikbewertung in Lightroom

Das Lightroom-Plug-in Excire Search, mit dem sich Bildbestände KI-unterstützt durchsuchen lassen, bietet jetzt auch eine Freitextsuche und eine Fotobewertungsfunktion nach ästhetischen Gesichtspunkten an. Wie bereits in den vorherigen Versionen kann die neue Version Excire Search 2024 Motive automatisch erkennen und verschlagworten und Fotos mittels intelligenter Suchfunktionen wie Stichwortsuche, Suche nach ähnlichen Fotos, Gesichter- und Personensuche oder Duplikatesuche in Sekundenschnelle suchen und finden.

Bei der Freitextsuche, X-prompt AI genannt, sind für die Suche nach Bildern keine Stichwörter mehr nötig. Es genügt, das gesuchte Bild über eine Freitexteingabe mit eigenen Worten zu beschreiben. Dabei kann man nicht nur nach Gegenständen in Bildern suchen, sondern auch komplexe und abstrakte Konzepte wie „Freundschaft“, „Relaxen am Strand“ oder „spielende Kinder“ werden mit der neuen Funktion aufgespürt.

Die neue KI-gestützte Fotobewertungsfunktion vergibt automatisch einen Ästhetikwert für die analysierten Bilder. Fotos lassen sich nach dieser Bewertung sortieren, zudem soll die Ästhetikbewertung dabei helfen, die besten Bilder aus Fotoserien oder vielen gleichartigen Fotos herauszufiltern.

Von Excire vergebene Stichwörter lassen sich ebenso wie der Ästhetikwert in den Lightroom-Katalog übertragen und mit den Fotos abspeichern. Darüber hinaus wurden in Excire Search 2024 alle KI-Engines durch neueste KI-Technologien ersetzt, die Bildinhalte bis zu 10 mal präziser erkennen sollen als bisher.

Excire Search 2024 ist für Windows und macOS aktuell zum Einführungspreis von 149 Euro (UVP 189,00 €) im Excire Shop erhältlich. Wer bereits eine Vorgängerversion von Excire Search besitzt, erhält einen Rabatt auf das Upgrade. Voraussetzung zur Nutzung von Excire Search 2024 ist ein Abo von Lightroom Classic. Als Alternative bietet sich die Standalone-Bildverwaltung Excire Foto 2024 an. Für Excire Search 2024 git es eine 14 Tage lauffähige, kostenlose Testversion.