Luminar Neo: Fokussierte Stapel

Der Hersteller Skylum fügt Luminar Neo regelmäßig neue KI-Funktionen in Form von Erweiterungen hinzu. Olaf Giermann gibt in DOCMA 105 eine Übersicht der bis Ende 2022 erschienenen KI-Zusatzmodule (Beurteilung auf dem Stand von Luminar 1.6.1).

Durch Fokus-Stacking umschifft man vor allem das Problem der winzigen Schärfentiefe bei geringen Aufnahmeabständen – kann aber auch bei Landschaftsaufnahmen für durchgängige Schärfe innerhalb eines gewünschten Bereichs sorgen. In viele moderne ­Kameras ist bereits eine Aufnahmeserienfunktion mit Fokus­verlagerung (Focus bracketing) integriert, mit der Sie automati­siert mehrere Fotos mit unterschiedlichen Fokusebenen aufneh­men können. Solch eine Serie (a) ziehen Sie im Katalog-Modul von Luminar Neo einfach auf die Oberfläche des »Fokussierte ­Stapel«-Plug-ins (b). Dieses setzt aus den jeweils schärfsten Stellen der Fotos ein neues Gesamtbild zusammen. Im Vergleich zu Affinity Photo 2 oder gar Photoshop 2023 liefert Luminar Neo beim Fokus-Stacking in meinen bisherigen Vergleichen insbesondere an problematischen Konturen deutlich bessere Ergebnisse, ohne dass man Fehler umfangreich manuell nachbearbeiten muss.