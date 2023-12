Entdecke die Winter-Magie von Insta360 mit der X3 und der neuen Ace Pro

Der Winter ist da und somit startet für viele die Wintersportsaison. Und wie könnte man beeindruckende Momente beim Snowboarden, Skifahren oder Schlittschuhlaufen besser einfangen, als mit einer Insta360 Action-Kamera?

Hierfür bietet Insta360 die X3 an – der ultimative Begleiter für Action im Winter. Dank des unsichtbaren Selfie-Sticks, erlaubt die X3 unmögliche Aufnahmen in der Third-Person-Perspektive, perfekt um sich selbst in Szene zu setzen. Wasserdicht bis zu 10m und extrem robust, ist die X3 für jede Piste bereit! Epische Aufnahmen waren noch nie so einfach – und das in bis zu 5,7K Auflösung.

Doch das ist erst der Anfang!

Seit kurzem bietet Insta360 mit der brandneuen Ace Pro eine Kamera, die dieses Erlebnis auf die nächste Stufe hebt! Mit grandioser Stabilisierung und hochentwickelten KI-Funktionen eröffnet sie neue Dimensionen für professionelle Action-Aufnahmen im Winter. Von beeindruckenden Zeitlupenaufnahmen mit 120fps, bis hin zu KI generierten Videos – die Ace Pro definiert die Grenzen der Action neu. Besonders in dunklen Wintermonaten ist die Ace Pro der Star der Show, mit PureVideo sind selbst Aufnahmen bei schwachen Lichtverhältnissen kein Problem mehr!

Die Insta360 Ace Pro – das Geschenk, das Emotionen einfängt

Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür, und was gibt es Schöneres, als die Magie der Momente festzuhalten? Du suchst nach dem ultimativen Geschenk, das die Herzen von Foto- und Videobegeisterten höherschlagen lässt? Dann ist neben der Insta X3 die neue Ace Pro die Antwort!



Aber warum ist dieses innovative Schmuckstück das ideale Geschenk? Die Insta360 Ace Pro ist nicht nur eine Kamera – sie ist ein Erlebnis! Mit ihrem kompakten Design und fortschrittlichen KI-Funktionen eröffnet sie eine Welt voller Kreativität und Spaß. Und was gibt es Schöneres, als die Festtage mit Freuden und einzigartigen Momenten zu füllen?

Tauche ein in die Welt der Kreativität Die Insta360 Ace Pro ist das Ticket zu einzigartigen Perspektiven.

Mit beeindruckenden 48MP-Fotos und gestochen scharfen 8K-Videos erweckt sie deine Momente zum Leben. Egal, ob du Amateur, angehender Profi oder einfach neugierig bist – die Ace Pro wird deine kreativen Grenzen erweitern!

Technische Highlights

Leica-Kooperation: Die Insta360 Ace Pro ist das Ergebnis einer beeindruckenden Zusammenarbeit mit Leica. Die Kooperation ermöglicht gestochen scharfe Bilder und Videos in beeindruckender Qualität.

PureVideo: Der geniale 5nm-KI-Chip und 1/1,3″ Sensor setzen neue Maßstäbe bei Aufnahmen, auch in Aufnahmesituationen mit schlechten Lichtverhältnissen. Dank Rauschunterdrückung, KI, Farboptimierung und einem verbesserten Dynamikbereich liefert die Ace Pro unglaubliche Bildqualität – sogar in actiongeladenen Nachtszenen.

4K-Auflösung bei 120fps: Erlebe atemberaubende Aufnahmen in Zeitlupe, gestochen scharf!

8K Videos: Videoaufnahmen in unvergleichlicher Klarheit, zum Festhalten selbst kleinster Details.

FlowState-Stabilisierung: Selbst bei den wildesten Actionaufnahmen bleibt jedes Video stabil. Die fortschrittliche Stabilisierungstechnologie sorgt dafür, dass deine Aufnahmen so glatt wie nie zuvor sind.

2,4″ Flip-Screen: Mit dem neuen Flip-Screen, meisterst du jede Perspektive mit Leichtigkeit, fast wie mit einer großen DSLR-Kamera.

Gesten- und Sprachsteuerung: Dank den exklusiven Gesten- und Sprachsteuerungen hast du die volle Kontrolle, selbst mit Helm und Handschuhen. So werden freihändige Aufnahmen ein Kinderspiel. Lebe deine Kreativität mit zahlreichen, exklusiven Aufnahmemodi wie Klarheitszoom, Starlapse, Auto Dash, TimeShift, Dynamischem Zeitraffer u.v.m. aus.

KI-Highlight-Assistent: Der neue KI-Assistent, der direkt in deiner Ace Pro steckt. Dieser erkennt die wichtigsten Momente eines Videos und liefert automatisch generierte Clip-Highlights. Durch die Verbindung mit deinem Handy wird über die App dieses Material direkt zur Verfügung gestellt und kann sofort geteilt werden.

Anwendungsfelder, die begeistern

Outdoor-Abenteuer: Fange atemberaubende Momente bei deinen Outdoor-Abenteuern ein.

Die Ace Pro ist robust gebaut und bis zu 10 Meter wasserdicht. Für jedes Abenteuer bereit.

Familienfeiern: Halte die festlichen Momente im Kreise der Familie fest und teile sie mit allen, die nicht dabei sein können. Live und direkt vor Ort.

Vlogging: Erobere die Welt des Vloggings mit beeindruckenden, stabilisierten Aufnahmen. Die Ace Pro ist dein zuverlässiger Begleiter auf jedem Schritt deiner Reise, selbst bei Nacht.

Erlebe das Insta360 Feeling

Die Insta360 Ace Pro wurde für Dich geschaffen! Fange nicht nur Momente ein, sondern erlebe sie auf eine völlig neue Weise. Mit der innovativen Stabilisierungstechnologie und intelligenten Funktionen zaubert die Ace Pro aus jeder Aufnahme ein wahres Meisterwerk. Tauche ein in die Insta360-Welt und entdecke den Spaß an der Kreativität! Ob für den erfahrenen Action-Cam-Enthusiasten, den leidenschaftlichen Fotografen, oder den Neuling – die Insta360 Ace Pro begeistert wirklich jeden.

Für jeden Nutzer die richtige Wahl

Für diejenigen, die auf der Suche nach einer Kamera sind, um sich perfekt selbst in Szene zu setzen, ist die Insta360 X3 die perfekte Lösung. Dank 4K auf nur einer Linse und 5,7K in 360°-Aufnahmen, bietet die Kamera grenzenlose Flexibilität bei Aufnahmen. Die Ace Pro ist eine eher traditionelle KI-Action-Kamera, welche zwar kein 360°-Video bietet, aber unfassbare Bildqualität mit Leica-Kooperation und beste Bildqualität in dunklen Wintermonaten.

