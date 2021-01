Porträts vor strahlend weißem Hintergrund wirken freundlich und positiv. Aber wie bekommt man einen Hintergrund so zum Leuchten, dass das Licht die porträtierte Person auch von hinten umschmeichelt? Und wie geht man am besten vor, wenn man mit möglichst wenig Nachbearbeitung auskommen will? Das erklärt Christoph Künne in einem kurzen Tutorial auf Spiegel Online.