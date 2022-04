SIGMA Day 2022 in Kassel – Fotoausstellung, Workshops und Vorträge

Pressemitteilung von SIGMA

SIGMA Day 2022:

Fotoausstellung, Workshops und Vorträge – ein Tag voller Fotografie in der UK14 in Kassel

In direkter Nähe zum Königsplatz im Herzen Kassels bietet die Eventlocation UK14 in diesem Jahr Raum für den SIGMA Day. An diesem Tag möchte SIGMA in spannenden Vorträgen, Workshops und verschiedenen Set-Ups, Interessierten die Welt der Fotografie näher bringen.

Mit dem Touch and Try Angebot können Sie sich nicht nur beraten lassen, sondern auch Objektive zum Selbsttesten oder für die Workshops ausleihen.

Besuchen Sie auch den SIGMAliner am Skatepark vor der UK14. Dort erwarten Sie talentierte Skater für Sportaufnahmen, die Sie mit Ihrer Linse festhalten können. Ein Trainer steht Ihnen hier zu festen Zeiten zur Seite und verrät Ihnen seine Tipps und Tricks für die Sportfotografie.

Nicht nur am Skatepark können Sie sich fotografisch austoben, sondern auch in aufgebauten Fotoset-Ups, an denen ein Modell für Sie bereitsteht.

Außerdem werden in der SIGMA Art Exhibition neben Bildern von SIGMA Fotografen auch die jeweils acht besten Bilder der vier Kategorien des Fotowettbewerbs vorgestellt.

Tickets für die Ausstellung und die Workshops finden Sie unter: https://www.eventbrite.de/e/sigma-day-tickets-289458547307

Workshops und Vorträge:

Creative Portrait Workshops mit Elena Peters

Von der Kommunikation, bis hin zur Lichtsetztung. Elena Peters verrät und zeigt in ihren Workshops ihre besten Tipps und Tricks rund um die Portraitfotografie, sodass jeder Teilnehmer am Ende mit tollen Bildern nach Hause gehen kann.

Foodfotografie Workshop mit Leonie Hinrichs

Für Leonie Hinrichs verbindet Essen Menschen miteinander. Lernen Sie in ihrem Workshop, auf was in der Foodfotografie z.B. im Bereich der Lichtsetzung geachtet werden muss.

Experience Light Workshop mit Frank Jurisch

Der Einstieg in die Studio-Fotografie bringt viele Fragen mit sich. Erfahren Sie im Workshop von Frank Jurisch, welche Brennweiten sich eignen, was bei der Kommunikation mit dem Model beachtet werden sollte und welchen Einfluss verschiedene Lichtquellen, wie Blitz und Dauerlicht, auf die Bildergebnisse haben.

Von der Aufnahme zum fertigen Print mit Chris Martin Scholl Das eigene Bild in den Händen zu halten ist für Chris Martin Scholl ein großer Mehrwert. Warum das so ist und welchen Stellenwert das Drucken im heutigen, digitalen Zeitalter einnimmt, erklärt er in seinem Vortrag.

Portraitsession mit Frank Jurisch

Tauschen Sie sich zusammen mit Frank Jurisch über die gängigen und experimentierfreudigen Praktiken in der Portraitszene aus. Erfahren Sie von Frank seine besten Tipps und Tipps zu Themen wie: Croppen oder Brennweitenwahl.

Die SIGMA Art Exhibition 2022

Feiern Sie zusammen mit SIGMA die Fotokunst! Mit der Teilnahme an dem Fotowettbewerb können Sie Teil der Ausstellung werden.

Die Ausstellung besteht aus vier Themenschwerpunkten:

Kategorie Schwarzweiß:

Weg von der farbigen Realität. Schwarzweiß ist mitunter eine der schönsten Formen von Bildästhetik, die aus der Spielerei mit Kontrasten und Helligkeiten entsteht. Zeigen Sie Ihre schönsten Schwarzweiß-Ergebnisse, die genau das widerspiegeln.

Kategorie Portrait:

Fotografieren Sie lieber klassische Portraitaufnahmen oder experimentieren Sie dabei ganz gerne? Ausdruck, Bildaufbau, Ästhetik, Farbwahl, besondere Bildelemente oder gar experimentelle Ideen machen ein Portrait erst zu einem Blickfang. Für die SIGMA Art

Exhibition werden die schönsten Portraitaufnahmen gesucht.

Kategorie Abstrakt:

Im Fokus steht die künstlerische Perspektive. Man bewegt sich weit weg von alltäglichen Blickwinkeln, hin zu abstrakten Bildmotiven. Wie kreativ sind Sie in Ihrer Fotografie? Kommen bei Ihnen z. B. Spiegel, Prismen, Schatten und andere kreative Gadgets zum Einsatz?

Wichtig! SIGMA sucht keine nachbearbeiteten Kompositionen. Ihre Kreativität während des Fotografierens ist gefragt.

Kategorie Reportage / Streetphotography

Reportage auf den Straßen dieser Welt. Welche Motive kamen Ihnen bereits vor die Linse? Ob Architektur oder Straßengeschehen, SIGMA freut sich auf die geteilten Bilder.

Bis zum 03.06.2022 können Sie Ihre besten Bilder per Mail an marketing@sigma-foto.de senden oder bei Instagram hochladen, @sigma_deutschland verlinken und den #sigmaartexhibition2022 verwenden.

Weitere Informationen zum SIGMA Day finden Sie unter: www.sigma-foto.de/sigmaday

Canon Print Station

An der Canon Print Station haben Sie die Möglichkeit, eigene Fotos kostenlos ausdrucken zu lassen. Bringen Sie dafür Ihr Wunschbild auf einem USB-Stick oder einer Speicherkarte mit. Es ist außerdem möglich, ein Foto, das Sie in einem der SIGMA Workshops aufgenommen haben, direkt vor Ort ausdrucken zu lassen.