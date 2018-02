Lightroom-Tipp: Vergrößerte Bildansichten

Mit Tastenkürzeln wechseln Sie in Lightroom schnell zwischen verschiedenen Ansichtsvarianten. Aus der Rasteransicht wechseln Sie mit der »Leertaste« in die »Lupenansicht« (alternativ funktioniert auch die Taste »E«); mit erneutem Drücken der »Leertaste« zoomen Sie in die 1:1-Darstellung (diese Standard-Einstellung können Sie im »Navigatorfenster« ändern), nochmaliges Drücken bringt Sie zurück zu dem auf Fenstergröße eingepassten Foto. Wieder zur Thumbnail-Raster­ansicht gelangen Sie jedoch nur mit der Taste »G«.

TIPP: Mit der Taste »F« aktivieren beziehungsweise verlassen Sie den Vollbildmodus, in dem das Foto vor schwarzem Hintergrund auf Bildschirmgröße gezoomt angezeigt wird. Mit der »Leertaste« lässt sich auch hier zwischen der 1:1- und der eingepassten Bilddarstellung wechseln.

