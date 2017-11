Excire Search-Vergleichstest von KI-basierten Bildersuchen

Künstliche Intelligenz (KI), Maschine Learning und Cloud-Computing tauchen in den News immer häufiger auf. Wichtig für uns Fotografen und Bildbearbeiter ist hier vor allem das Gebiet der Bildanalyse, Inhaltserkennung und der automatischen Verschlagwortung. Die Hersteller des Lightroom-Plug-ins Excire Search haben Ihre Ergebnisse mit denen der cloudbasierten Dienste von Adobe, Apple und Google in einem Vergleichstest gegenübergestellt. Hier der Excire Search-Vergleichstest:



Cloudbasierte Lösungen

Die Dienste von Adobe, Apple und Google erfordern das Hochladen der Bilder in deren jeweilige Cloud. Das hat den Vorteil, die volle Performance der eigenen Rechnerfarmen für die Bildanalyse nutzen zu können. Der Flaschenhals besteht hier vor allem in der für das Hochladen benötigten Zeit – vor allem, wenn es um größere Bildbestände und Raw-Dateien geht. Auch in Sachen Privatsphäre und Datenschutz können cloudbasierte Ansätze ein Problem darstellen.

Das Lightroom-Plug-in Excire Search läuft dagegen lokal auf Ihrem Rechner, erfordert keinen Bild-Upload und benötigt überhaupt keine Internetverbindung. Doch wie schlägt sich diese Lösung gegen die cloudbasierte Konkurrenz?

Vergleichstest

Das wollten auch die Hersteller des Plug-ins wissen und haben einen Vergleichstest mit 1500 Fotos durchgeführt. Wichtig: Die Testbilder wurden zufällig aus einer größeren Bilddatenbank ausgewählt und keines der Fotos wurde von Excire für das Training der Suchmaschine verwendet, da dies einen unfairen Vorteil für das eigene Plug-in bedeutet hätte.

Im Ergebnis schlägt sich die Excire-Suche nicht nur passabel, sondern bietet das schnellste Suchergebnis auf durchschnittlicher Hardware (Macbook Pro, 2,6 GHz, 8 GB RAM).

Bei der bildbasierten Suche geht es darum, bei einer Suche nach einem bestimmten Stichwort möglichst alle Bilder mit dem Gesuchten zu finden, dabei aber möglichst wenige Fehler zu erzeugen (Sensitivität, Spezifität und Genauigkeit). Auch hier setzt sich Excire Search an die Spitze.

Einen vollen Überblick über die Testergebnisse in den einzelnen Bildkategorien erhalten Sie hier.

Der Excire Search-Vergleichstest: Meine Meinung

Meine eigenen Erfahrungen decken sich mit denen des Vergleichstests. Apple findet wenig, aber mit guter Trefferquote. Google habe ich selbst im Zusammenhang mit Bildern nicht im Einsatz. Der große Vorteil bei Adobe (zum Beispiel in der Bildersuche bei Adobe Stock oder in Lightroom CC) und bei Excire Search ist, dass Sie auch nach ähnlichen Bildern suchen können und nicht nur nach Stichworten. Dadurch können Sie zum Beispiel in Adobe Stock eine zunächst stichwortbasierte Suche mit vielen Fehltreffern weiter verfeinern.

Excire Search nutze ich in Lightroom Classic CC und bin mit den Suchergebnissen sehr zufrieden. Die Initialisierung brauchte bei meinem Bildbestand aus Raw-Dateien eine ganze Nacht, die Suche ist aber schnell und zuverlässig – und die Bilder liegen auf meinem Rechner und nicht in der Cloud. Wie früher meine Bilder aufwendig zu verschlagworten, habe ich mir fast schon abgewöhnt. Wünschenswert wäre es dennoch, wenn man durch das Plug-in die erkannten Stichwörter auch in die Bilder schreiben lassen könnte. Damit könnte man nach den Bildern auch auf Betriebssystem-Ebene oder in anderer Software als Lightroom danach suchen.

Alles in allem, finde ich die aktuellen Fortschritte auf diesem Gebiet beachtlich und freue mich auf die weiteren.

Beste Grüße

Olaf