Photoshop 2020: Fehlende Presets laden

Fehlende Presets – Das Problem

Verläufe sind ein wichtiges Hilfsmittel in Photoshop für sehr viele Effekte, einfache Schwarz-Weiß-Verläufe sind praktisch für Masken, farbige für das Ersetzen von Flächen wie zum Beispiel dem Himmel oder für grafische Illustrationen. Mit der Verlaufsumsetzung eignen sich Verläufe auch für fotografische Tonungen. Dafür gibt es eine Menge an Presets in Photoshop.

Dasselbe gilt für Formen, die Ihr zum Beispiel mit dem Eigene-Form-Werkzeug anwenden könnt, und ebenso für Muster.

Nur: Wo sind diese ganzen Vorgaben in Photoshop 2020? In der Vorversion gab es noch ältere Verlaufs- und Formen-Vorgaben, die sich aber beim Verlaufswerkzeug, bei der Füllebene vom Typ „Verlauf“ oder der Verlaufsumsetzung nicht mehr laden lassen.

Fehlende Presets – Die Lösung

Keine Sorge: In Photoshop 2020 sind alle alten Vorgaben nach wie vor vorhanden – und außerdem auch viele neue. Nur funktioniert das Laden dieser Formen nicht mehr wie früher.

Der Grund: Das Verwalten der Verlaufs-, Muster- und Formen-Vorgaben wurde in Photoshop 2020 generalüberholt. Der alte und umständliche Vorgabenmanager ist dafür nicht mehr notwendig, denn es gibt nun drei neue Paletten, die Ihr über das Fenstermenü aufrufen könnt:

Verläufe

Formen

Muster

Diese erlauben das intuitive Anwenden (Anklicken oder per Drag & Drop) und Verwalten der Vorgaben. Diese Panels funktionieren dabei genauso wie die Pinsel-Palette, in der Ihr Ordner anlegen und Pinselspitzen per Drag & Drop sortieren und auch direkt löschen könnt.

In den Menüs dieser Panels findet Ihr auch die Option ältere Vorgaben zu laden. Diese tauchen dann auch bei den entsprechenden Werkzeugen wieder auf. So könnt Ihr bei den Verlaufsumsetzungen dann auch wieder die „alten“, beliebten fotografischen Tonungen anwenden.

Das Eigene-Form-Werkzeug ist jetzt aber vielleicht ziemlich überflüssig geworden, dann das Platzieren der Formvorgaben geht nun einfach direkt aus dem Formen-Panel heraus. Einzig, wenn eine Form mehrfach im Bild mit unterschiedlicher Größe eingesetzt werden soll, ist dieses Werkzeug noch nützlich – denn genau das geht damit schneller.