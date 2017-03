Olafs Photoshop-Quicktipp: Vorher/Nachher-Ansicht optimieren

Photoshops Camera Raw-Vergleichsansicht optimieren

Die Vergleichsansichten in Photoshops Camera Raw

In Camera Raw von Photoshop CC gibt es die Vorher/Nachher-Ansicht, mit der Sie verschiedene Bearbeitungszustände eines Bildes miteinander vergleichen können. Mit einem langen Mausklick auf das Symbol öffnen Sie ein Menü aus dem Sie den gewünschten Anzeigemodus wählen können. Durch Drücken der Taste »Q« durchläuft man dabei die verschiedenen Anzeigemodi.

Dabei nutze ich selbst nie die beiden Modi mit der geteilten Ansicht, bei denen das Bild insgesamt zu sehen ist und seine linke Bildhälfte „Vorher“, seine rechte Bildhälfte „Nachher“ zeigt. Hierbei kann man die Trennlinie auch nicht wie etwa in den Filtern der Nik Collection frei hin- und herbewegen.

Deshalb sehe ich lieber sowohl im Vorher als auch im Nachher das gesamte Bild. Und immer so oft »Q« drücken, nur um den gewünschten Modus einzustellen oder gar den langen Mausklick zu bemühen, war mir auf Dauer zu nervig.

Aber es gibt eine einfache Lösung.

Olafs Photoshop-Quicktipp: Vergleichsansichten vor dem Shortcut verstecken

Der kleine, aber feine Trick: In den »Vorschau-Voreinstellungen« lassen sich die unerwünschten Darstellungsformen abschalten. Dann wechseln Sie mit kurzen Klick auf das Icon oder einem Druck auf »Q« nur noch zwischen den bevorzugten Vergleichsmodi. Mit »Shift-Q« schalten Sie übrigens zum vorhergehenden Modus zurück.

Praktisch, oder?

