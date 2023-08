KI-Verdacht: Unechte Videos im Faktencheck und echte Fotos in Wettbewerb disqualifiziert

KI-generierte Bilder werden immer besser. Sie sind schon so gut, dass selbst Fotos inzwischen als KI-generiert wahrgenommen werden. Kann man nichts mehr glauben? Wie ändert das unsere Wahrnehmung von Bildern?

Ob eine Abbildung echt oder gefälscht ist, ließ sich auch schon vor den massiven Fortschritten der generativen künstlichen Intelligenz im letzten Jahr nie wirklich genau sagen:





Das gilt heute schon nicht mehr. Deshalb sind immer Zweifel angebracht.

Das hat auch etwas Gutes: Betrachter sind mehr denn je dazu gezwungen, das Gesehene zu hinterfragen.

Bei einigen satirischen Bildern und Videos ist die Fälschung offensichtlich. So würde etwa Kanzler Scholz kaum über den Marvel-Schurken Thanos eine so (herrliche!) Rede halten wie hier:

Sie sehen aber, wie echt das schon wirkt – inklusive Stimmlage. So echt, dass es offenbar einen Faktencheck benötigt:

Aber wissen Sie was? Auch dieser Faktencheck ist nicht echt und existiert auf correctiv.org nicht. So lustig es zunächst scheint, beeinträchtigen solche Fälschungen auch die Meinung unbedarfter Menschen zu eben solchen Faktenchecker-Portalen. Denn: Muss so etwas offensichtlich Satirisches tatsächlich überprüft werden? Welcher Mensch nähme das gefälschte Video überhaupt für bare Münze? Man würde doch geradezu für dumm verkauft, wenn einem das erklärt wird. Im ständigen Informationskrieg der Großmächte sind solche Meinungsbeeinflussungen natürlich ein gutes Mittel, um Misstrauen zu säen – wobei nicht jeder Satiriker automatisch von Russland oder China oder den USA bezahlt wird, wie es immer wieder gern und schnell (insbesondere auf Tw… ähm … X) unterstellt wird.

Hier geht es aber um ein passendes, neues Beispiel zu meinem Blogbeitrag „Wenn die Realität für künstlich gehalten wird“. Und zwar: Ein ehrliches Foto wurde fälschlicherweise für ein KI-Bild gehalten und in einem Fotowettbewerb von Charing Cross Photo, einem Geschäft in Sydney, disqualifiziert. Die ganze inzwischen schon etwas ältere Story über diesen KI-Verdacht lesen Sie auf PetaPixel.

Instagram-Post:

„In our most recent photo competition, CCP received an image that first intrigued all the judges and then suspicion set in so we decided not to include the photo for judging.“