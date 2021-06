Bilder mobil bearbeiten: Welche Apps?

Vor einigen Tagen hatte ich mich gerade mit jemandem über Bildbearbeitung auf Smartphone und Tablet unterhalten und welche Apps ich dafür nutze. Bilder mobil bearbeiten? Ich dachte mir, das könnte den einen oder anderen von Ihnen auch interessieren.

In der mobilen Bildbearbeitung geht inzwischen schon einiges. Ja, auch Color-Key wie in diesem Beispiel. 😉 Foto: Olaf Giermann

Bilder mobil bearbeiten: Kurzfassung

Mit Lightroom und Snapseed gibt es zwei kostenlose Top-Apps zur Fotobearbeitung auf Smartphone und Tablet. Für aufwendigere Arbeiten und Fotomontagen empfiehlt sich das umfangreiche und mächtige Affinity Photo auf dem iPad. Das sind meine drei Lieblings-Apps für mobiles Bilderbasteln, die ich häufig benutze. Pixelmator Pro ist sehr modern und bietet auf maschinellem Lernen basierende Optimierungen.

Auf dem Smartphone

Die Fotos-App

Die Standardmöglichkeiten zur Bildbearbeitung in der Fotos-App meines iPhone sind eher begrenzt. Nimmt man jedoch Live-Fotos auf (das heißt, Fotos, bei denen kurze Videosequenzen mit aufgezeichnet wurden, kann man damit kurze Animationen oder Langzeitbelichtungseffekte erzeugen. Hier mal am Beispiel der iPad-App gezeigt, die aber identisch zur iPhone-Variante aufgebaut ist und funktioniert.

Hat man ein Live-Foto aufgenommen …

… kann man nach oben wischen, um vier verschiedene Optionen auszuwählen.

Die letzte Option »Langzeitbelichtung« verrechnet die Einzelfotos der Live-Videosequenz mit einem Durchschnitts- oder Median-Algorithmus, wodurch die Blattbewegungen in der Baumkrone sichtbar werden und der Radfahrer verschwindet. Wie bei einer Langzeitbelichtung.

Lightroom

Am liebsten nutze ich deshalb tatsächlich die Lightroom-App, wenn es um Fotos geht, die etwas mehr als ein Schnappschuss sein sollen. Die App funktioniert auch ohne Adobe-Abo – die Synchronisationsmöglichkeiten und Funktionen sind dann aber etwas eingeschränkt. Lightroom ist auch als Kamera-App für das Fotografieren im Raw-Format toll: Fokus und Belichtung automatisch oder manuell einstellbar, Langzeitbelichtung sind auch mit Raw-Aufnahme möglich und das haptische Feedback hilft beim horizontalen Ausrichten der Kamera.

Die Lightroom-App bietet im Pro-Modus viele manuelle Einstellmöglichkeiten, hilft beim korrekten Ausrichten der Kamera und bietet auch einen HDR-Modus. Ich nutze sie sehr gerne.

Für die Bearbeitung findet man die meisten aus Lightroom Classic vom Desktop bekannten Funktionen – inklusive lokalen Korrekturmöglichkeiten.

Als Nutzer der Desktopversion von Lightroom Classic findet man sich beim Bearbeiten der Bilder in Lightroom auf dem Smartphone gleich wie zu Hause. Selbst lokale Korrekturen per Korrekturpinsel, Radial- und Verlaufsfilter sind vorhanden. Einzig die Funktion der Bereichsmaske fehlt.

Snapseed

Ein hervorragendes Bedienkonzept für lokale Korrekturen bietet Googles Snapseed. Sie setzen hier wie in den Filtern der Nik Collection Punkte ins Bild, die eine auf Helligkeit und Farbe basierende Maske erzeugen. Durch vertikales Wischen wählt man den Parameter aus (zum Beispiel Helligkeit, Kontrast, Struktur …) und durch horizontales Wischen legt man die Stärke des Parameters fest. Allein für die Übernahme des Bedienungskonzepts per U-Points hatte Google übrigens damals die Firma Nik Software gekauft (ein Überblick von mir).

Das Beste an Snapseed (hier die iPad-Version) ist das Konzept der lokalen Korrekturen. Punkte erzeugen automatisch Auswahlbereiche und die Parameter wählt man per Wischgeste aus, genauso wie den Grad der Änderung.

Snapseed nutze ich vor allem für kräftigere Bearbeitungen und mit den übersichtlichen Vorgaben und intuitiven Werkzeugen komme ich damit schnell zum Ziel.

Mit Vorgaben und …

… mit den vielen Korrekturmöglichkeiten kommt man mit Snapseed schnell zum Ziel.

Solche Effekte sind mit Snapseed schnell erledigt. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich das Bild aber noch einmal durch eine anderen App „gejagt“, um die Malspuren hinzuzufügen. Geschmackssache, ich weiß. 😉

Aber auch subtilere Bearbeitungen sind mit Snapseed natürlich möglich. 😉 Foto: Olaf Giermann

Auf dem iPad

Fotooptimierung

Auch auf dem iPad nutze ich Lightroom und Snapseed. Für die Einzelbildoptimierung – vor allem aber auch für die hier mögliche Stapelverarbeitung mit komplexen Filteranwendungen – ist Pixelmator Pro einen Blick wert (muss man für iPhone, iPad und Mac jeweils gesondert kaufen). Auf Maschinellem Lernen basierende Autokorrekturen helfen hier, Fotos schnell zu optimieren. Interessant ist hier vor allem auch die „ML Superresolution“, eine Funktion zum Vergrößern eines Fotos, unter Verbesserung der Details – ganz ähnlich zu Topaz Gigapixel oder der Superresolution aus Camera Raw oder Lightroom Classic.

Schnelle Bildoptimierungen, die über die Möglichkeiten der Fotos-App hinausgehen, sind mit Pixelmator möglich. Foto: Olaf Giermann

Retusche und Montage

Photoshop-Family?

Die Apps Photoshop Mix und Photoshop Fix nutzte ich eigentlich ganz gerne, um unterwegs Fotomontagen zu planen oder kleinere Retuschen und Verflüssigungen durchzuführen. Beide hat Adobe jetzt leider eingestellt, noch bevor die iPad-Version von Photoshop alle dadurch entfallenen Funktionen bietet. So fehlen mir in Photoshop auf dem iPad alle Filter (es gibt nur den Gaußschen Weichzeichner), zum Beispiel Schärfen und Verflüssigen-Filter, Verformengitter, Aktionen, und noch viel mehr die Möglichkeit, komplett non-destruktiv zu arbeiten, da es keine Startobjekte und damit auch keine Smartfilter gibt. Aber auch sonst fehlen gerade für Montagen wichtige Basisfunktionen, wie zum Beispiel der Zeichenstift für gerade oder geschwungene Auswahlen, oder zumindest ein Polygonlasso oder das Malen in geraden Linien mit dem Pinsel, um gerade Kanten maskieren zu können. Naja, die Liste fehlender, wichtiger Funktionen lässt sich hier beliebig verlängern.

Adobe verspricht seit Erscheinen der iPad-Version von Photoshop fehlende Funktionen nachzuliefern. Getan hat sich noch nicht viel. Jedenfalls für den von Adobe selbst kommunizierten Hauptfokus der ersten Version, nämlich Fotomontagen. In der Vorschau sind immerhin schon einmal Smartobjekte erwähnt, Polygonlasso und Pfad-Werkzeug jedoch noch nicht …

Legt man die aktuelle Entwicklungs-„Geschwindigkeit“ der iPad-Version als Maßstab an, können wir vielleicht in fünf Jahren nochmal schauen, ob sich dann inzwischen etwas getan hat. schulterzuck

Photoshop nutze ich aber auch deshalb sehr ungern, weil wirklich jedes geöffnete Bild als Cloud Dokument hochgeladen wird, auch wenn ich nur mal schnell ein kleines Spaßbild basteln will. Das anschließende Löschen braucht dann auch mehrere, nicht gerade schnelle Schritte, die mich so nerven, dass ich Photoshop dann lieber gleich gar nicht für solche Zwecke benutze. Alles in allem schade, denn die UI ist im Großen und Ganzen recht gut.

Affinity Photo

Zum Glück gibt es hier Affinity Photo. Hier kann man nicht nur selbst wählen, wo die Bilder gespeichert werden sollen, sondern die App ist wirklich ausgewachsen. Das bedeutet, dass es sich hier nicht wie beim aktuellen iPad-Photoshop nur um ein Spielzeug handelt, sondern dass tatsächlich fast alle Funktionen der Desktop-Version auch auf dem iPad zur Verfügung stehen. Anders als auf dem Desktop ist die Oberfläche und die Bedienung der iPad-Version aber etwas konfus geraten (ein Grund, warum ich darauf hoffe dass die Photoshop-Entwicklung auf dem iPad endlich in Fahrt kommt, denn dessen UI ist deutlich intuitiver).

Die Oberfläche von Affinity Photo ist zwar aufgeräumt und lässt sich mit der Hilfe-Vorschau schnell erfassen, manche Optionen für Ebenen und Auswahlen sind aber mitunter an Stellen versteckt, wo man sie eher nicht vermuten würde. Das hätte Serif intuitiver lösen können, ist aber Lern- und Gewöhnungssache.

Hier braucht es etwas Gewöhnung und beständiges Anwenden der App, um sich nicht immer wieder am Kopf zu kratzen, wo diese und jene Funktion wohl versteckt sein könnte. Ist diese Hürde gemeistert, kann man mit Affinity Photo auf dem iPad wunderbar und ohne kreative Grenzen Bilder mobil bearbeiten. Denn wie auch in der Desktopversion funktioniert hier bei Bedarf fast alles non-destruktiv.