Mit Apps zur richtigen Zeit vor Ort

Echte Hingucker entstehen selten zufällig. Entscheidend ist fast immer das Licht an der richtigen Stelle im Bild. Oft währt dieser magische Moment nur kurz. Der optimale Zeitpunkt variiert auch mit der Jahreszeit. Apps können die präzise Planung unterstützen, um zur richtigen Zeit vor Ort zu sein.

Die Aufnahme einer schnurgeraden, baumbestandenen Allee wirkt überzeugender, wenn das Licht genau dem Straßenverlauf folgt. Wolken können harte Schatten vorübergehend mildern. Starker Wind erfordert kurze Belichtungszeiten, um die Bewegung von Ästen und Blättern einzufrieren. Blattlose Bäume im Winter verlangen besonders präzise Lichtplanung – oder einen stark bedeckten Himmel für weich verlaufende Schatten.

Sonnenverlauf: Über den Schieberegler sind Lichtverlauf und Zeitpunkt schnell ermittelt.

Sofern Sonne und Bewölkung mitspielen, lassen sich viele Situationen gut planen. Ob im Sommer umliegende Äcker noch bestellt sind oder Vieh dort weidet, zeigt sich erst vor Ort. In diesem Fall kann eine deutlich längere Brennweite nützlich sein. Im Herbst und Winter gibt es solche Überraschungen nicht, was die Wahl des optimalen Aufnahmestandpunkts erleichtert.

Sun Locator Lite: Übersichtlich, informativ, kostenlos und einfach zu bedienen.

Die alte MiG 21 auf dem Flugplatz in Peenmünde war nicht nur ein beliebtes Fotomotiv. Hier stören weder Ackerbau noch Viehzucht, ebenso wenig Schattenwürfe von Gebäuden. Es gab auch überraschende Gespräche mit Besuchern aus England oder USA. Sie folgten den Spuren ihrer Großväter, die im Zweiten Weltkrieg „Rocket City“ bombardiert hatten. Über weitere Attraktionen in Peenemünde wurde hier berichtet.

Sun Position Map: Wirkt altbacken, erfüllt aber den Zweck und fasst elementare Funktionen gut erreichbar zusammen.

Diese Aufnahmesituation konnte nur im Sommer um die Mittagszeit entstehen, als die Sonne ihren höchsten Punkt bei wolkenlosem Himmel erreichte – was erst vor Ort erkennbar war. Das E-Book Trioplan Fotografie beschreibt auf 160 Seiten Objektive, Adapter, Aufnahmetechniken und Motivsuche.

Dunst und Wolken am Horizont verhinderten einen fotogenen Sonnenaufgang auf den Seelower Höhen. Das flach durch die Blätter fallende Licht sorgt für eine Trioplan-Aufnahme mit dem typischen Bubble-Bokeh.

Am Abend fällt das Warten bei stabilen Wetterverhältnissen auf den besten Moment leicht. Die Lichtverhältnisse lassen oft schon eine Weile vorher erahnen, wie sich die Situation entwickeln könnte. Kurz nach Sonnenuntergang sind die Farben mitunter besonders intensiv. Apps wie Exsate Golden Hour nennen Zeitpunkt und Dauer der Goldenen und Blauen Stunde.

Die meisten Wetter-Apps informieren, wann die Sonne täglich auf- und untergeht. Wer mit Google Maps den Standort bestimmen und die Himmelsrichtungen von der Karte einer Umgebung zuordnen kann, ist einen entscheidenden Schritt weiter. Komfortabler für jeden beliebigen Tag des Jahres funktioniert das auf spezialisierten Web-Sites, wie Sonnenverlauf.de von Torsten Hoffmann. Die Planung am PC bietet viel Übersicht, erlaubt eine komfortable Berechnung von Wegstrecken und verlangt kaum Einarbeitung.

Für die mobile Planung auf Handy oder Tablet buhlen etliche Apps um Aufmerksamkeit. Einem Schweizer Taschenmesser nicht unähnlich, will zunächst die Konfigurationen erforscht und angepasst werden. PhotoPills, Sun Seeker und Sunsurveyor können einen Blick wert sein, sie sind für Android und iOS zum Preis von circa 10 Euro erhältlich. Puristisch, kostenlos und werbefrei bieten Sun Position Map und Sonnenverlauf unter Android 2D-Karten mit verschiedenen Ansichten (Straße, Satellit, Gelände). Linien markieren die Position von Sonnenauf- und Sonnenuntergang sowie die Richtung des Lichteinfalls in Abhängigkeit von der Uhrzeit. Die Darstellung geht vom aktuellen Datum aus und lässt sich über einen integrierten Kalender für jeden beliebigen Tag simulieren. Standorte können mit Notizen gespeichert werden. Vergleichbares verspricht Sonnenkarte unter iOS, in der kostenlosen Version mit Werbung. Interessant ist auch Sun Locator für Android. Übersichtlich aufgebaut und nach dem Download sofort sinnvoll einsetzbar. Die kostenlose Lite-Version zeigt anschaulich zusätzliche Pro-Features ohne zu behindern. Bei der namensgleichen iOS-App handelt es sich um eine gänzlich andere Anwendung.

Ein praktischer Führer durch die Welt alter und manuell fokussierender Objektive für digital arbeitende Fotografen. Als Hardcover-Ausgabe und Tablet/iPad-optimiertes ePaper hier im DOCMA-Shop erhältlich.

Die überarbeitete und erweiterte 6. Auflage ist bereits in der Druckerei. Vintageobjektiv-Buch: Altglaswissen auf 254 Seiten mit über 470 Abbildungen.

Hier gibt es einen ersten Blick ins neue Buch.