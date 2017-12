Automatische Verschlagwortung in Lightroom (Classic)

In Lightroom CC erfolgt eine automatische Verschlagwortung durch Adobe – die Bilder liegen ja allesamt auf dem Cloudserver. Jetzt gibt es aber auch eine automatische Verschlagwortung in Lightroom, und zwar über das von mir hochgeschätzte Plug-in Excire Search.

Excire Search 1.3

Als Excire Search letztes Jahr erschien, war ich schon recht angetan davon (ich berichtete). Mit der kürzlich erschienenen Version 1.3 ist das Plug-in nun noch besser geworden: Schneller, mehr Bildinhalte werden erkannt (die Stichwortliste ist inzwischen auf 500 angewachsen!) und es gibt ein neues Modul: Excire Search TT.

Excire Search TT

Das TT dieses Moduls steht für „Tag transfer“ und bedeutet nichts anderes als dass man mit dem neuen Modul die durch Excire Search erkannten Bildinhalte nun als Stichwörter in die Bilddateien im Lightroom-Katalog exportieren kann (um sie in die Datei beziehungsweise die XMP-Sidecar-Datei zu bekommen, müssen Sie die Bilder anschließend in Lightroom speichern (»Strg/Cmd-S«). Das geht einzeln oder auch als Stapelverarbeitung für ausgewählte oder alle Fotos des Katalogs.

Aber wozu soll der Stichwortexport gut sein, wenn man doch prinzipiell auch mit Excire CT (siehe unten) nach Stichwörtern sucghen kann? Tatsächlich bietet es eine Reihe von Vorteilen:

man muss nicht für jede Suche nach einem Stichwort das Excire-Plug-in nutzen. Das geht zwar recht zügig, aber so schnell wie die Lightroom-Suche nach Stichwörtern ist es nun mal nicht,

man kann auch außerhalb von Lightroom nach diesen Stichwörtern suchen, beispielsweise mit Spotlight auf dem Mac,

interessant ist es auch, wenn Sie den Katalog oder Teile des Katalogs unterwegs auf Ihrem Notebook nutzen wollen, auf dem Excire Search nicht installiert ist; dank der exportierten Stichwörter finden Sie auch dort schnell die gesuchten Inhalte.

Toll ist übrigens, dass Ihnen Excire Search TT nicht Ihre bestehende Stichwörter-Hierarchie durcheinanderbringt, sondern die eigenen Schlagworte säuberlich – gegebenenfalls auch nach Sprachen – sortiert in einer eigenen Hierarchie unter der Bezeichnung „Excire (de)“ ablegt.

Automatische Verschlagwortung in Lightroom: Weihnachtsaktion – Excire CT geschenkt

Aktuell läuft auf excire.com eine bis zum 26.12.2017 befristete Weihnachtsaktion, in deren Rahmen Sie die Plug-in-Module zu einem reduzierten Preis erhalten. Am stärksten reduziert ist der Preis übrigens beim umfangreichen Update für das Modul Excire CT, denn das bekommen Sie als Bestandskunde kostenlos (auf dieser Seite). Mit diesem Modul steht Ihnen die wichtigste Funktionalität von Excire zur Verfügung: Die Bilder werden analysiert und Sie können nach den derzeit vorgesehenen 500 Stichwörtern suchen.

Meiner Meinung nach ein Must-have für die Suche im Lightroom-Katalog!

Beste Grüße,

Olaf