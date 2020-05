Zurück zu normal: Zhongyi Lensturbo II mit Altglas

Send an email

Der Zhongyi Lensturbo II Adapter verkürzt über sein Linsensystem die äquivalente Brennweite um den Faktor 0,7 und erhöht gleichzeitig die Lichtstärke um eine Blende. Das eröffnet neue Perspektiven für Altglas. So erreicht ein 50-mm-Vollformat-Objektiv mit Blende f/2, das an einer APS-C-Kamera durch den Crop-Faktor die Bildwirkung einer 75er Brennweite liefert, mit dem Lensturbo wieder die typische Bildwirkung eines Normalobjektivs mit Lichtstärke f/1.4. Auch Weitwinkelobjektive zeigen an einer APS-C Kamera wieder nahezu den Bildwinkel ihrer physikalischen Brennweite.

Auswahl-Kriterien

Mit Preisen ab 150 Euro sind solche Adapter keine Schnäppchen. Von Metabones gibt es vergleichbare Produkte für deutlich mehr Kamerasysteme, zu Preisen um 500 Euro. Interessant sind solche Adapter, wenn man viele Objektive besitzt, die sich “beschleunigen” lassen und den gleichen Anschluss haben.

Das Vivitar 17/3.5 mit Nikon-Mount am Zhongyi Lensturbo II. Die Bildgestaltung mit alten Weitwinkelobjektiven erfordert Aufmerksamkeit, weil sichtbare Verzeichnungen schwer zu korrigieren sind. In der Bildmitte sind sie nur schwach ausgeprägt.

An den Bildrändern fallen Verzeichnungen des Vivitar 17/3.5 in dieser Aufnahme nicht auf.

Kompatibilität

Vor dem Kauf eines Lensturbo Adapters sollte man die Kompatibilität der vorgesehenen Objektive überprüfen. In Unendlichstellung darf laut Hersteller kein Teil mehr als drei Millimeter in den Adapter ragen. Für den Zhongyi Lensturbo II sind hier über verschiedene 80 Optiken gelistet. Wer mehr Informationen über alte Nikon-Objektive sucht wird im Altglas-Blog hier fündig.