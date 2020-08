Kaufentscheidung: Objektive und ihre Bauform

Send an email

Nahezu alle über lange Zeiträume produzierten Objektive wurden mit verschiedenen Gehäusen gefertigt. Mitunter orientierte sich die Bauform am Zeitgeist, aber auch Kosten- und Fertigungsaspekte spielten eine Rolle. All das kann sich auf die Kaufentscheidung auswirken.

In den 50er Jahren waren hochglanzpolierte Aluminium-Gehäuse populär. Später dominierte die Farbe Schwarz, teilweise mit Kunstlederbesatz oder im sogenannten Zebra-Design, bei dem noch polierte Alu-Elemente hervorblitzten. Auch das Berg-und-Tal-Design hatte seine Zeit, hauptsächlich mit noppenartigen Wülsten und Vertiefungen auf dem Fokusring. Gegen Ende der Analog-Ära fanden gummierte und geriffelte Oberflächen weite Verbreitung.

Das Helios-44 ist ein Klassiker aus UdSSR-Produktion. Die Aluminium-Ausführung stammt aus einer der ersten Baureihen, das 44M-6 aus der vorletzten.

Zenit-Kameras mit „5linsigem Automatic-Objektiv Helios“ boten bei Neckermann den günstigsten Einstieg in die Spiegelreflex-Fotografie: „Russische Fotokameras, zuverlässig wie russische Olympia-Kämpfer“. Foto Quelle bot eine umgelabelte Kamera (Revueflex E) zeitweise ab 199 D-Mark mit dem Vorgänger-Objektiv Helios-44-2 und ähnlichen Sprüchen an (Deutsches Kameramusum).

Kaufentscheidung

Sichtbare Veränderungen der Bauform innerhalb einer Serie sind vielfach kosmetischer Natur. Sie zu kennen, hilft bei der Altersbestimmung eines Objektivs und kann ein Indiz für den Erhaltungszustand sein, weitere Kriterien wurden hier vorgestellt. Während die optische Rechnung oft lange beibehalten wurde, vollzogen sich mechanische Veränderungen im Inneren. Beispielsweise mit der Einführung der automatischen Springblende. Waren vorher 12 oder mehr Blendenlamellen verbaut, reduzierte sich ihre Anzahl auf acht, sechs oder gar fünf. Der neue Mechanismus war weitaus fragiler, weil kleine Federn für blitzschnelles Öffnen und Schließen der Blende zuständig waren.

Vom Kommen und Gehen: Helios-44-M

Das Helios-44 vereint zentrale Schärfe und weiche Verläufe.

Das Helios-44 hat sechs Linsen in vier Gruppen (6/4). Die optische Rechnung wurde vom Zeiss Biotar übernommen. Die Versionen 44 und 44-2 sind auch als Modding-Objektiv beliebt. Für wilde Bokeh-Effekte lassen sich wahlweise die rot markierten Linsen umdrehen.

Für diese Aufnahme wurde die Hinterlinse am Helios-44M umgedreht eingesetzt und Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest fotografiert. Hier wurde im Altglas-Blog über Objektiv-Modding berichtet.

Innere Werte

Was wann in welcher Baureihe bei welchem Hersteller verändert wurde, lässt sich nicht pauschal beantworten. Übersichten zu Bauformen einzelner Objektive bieten neben den Abbildungen auch oft Hinweise auf bekannte Defekte. Bei neuen Serien machten sich mitunter auch „Verschlimmbesserungen“ bemerkbar, wenn geänderte Bauteile wie Blenden-Umschalter plötzlich reihenweise versagten. Für Objektive, die in der engeren Wahl sind, lohnt sich generell eine Google-Suche vor dem Kauf nach Objektivname und Problem. Hilfreich ist dabei die Eingrenzung mittels Site-Abfrage (site:URL) auf bestimmte Domains mit altglasspezifischen Foren. Eine Übersicht zu den Helios-44 Objektiven findet sich hier.