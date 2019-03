CS2420 ColorEdge von EIZO

Beim DOCMA Award 2019 lohnt es sich mitzumachen, denn es winken wieder hochwertige Preise unserer Sponsoren. EIZO stellt diesmal den CS2420 ColorEdge im Wert von 699 Euro zur Verfügung.

Der 24,1 Zoll große CS2420 von EIZO bietet eine Bildschirmdiagonale von 24,1 Zoll mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln. Die exakte Kalibrierung des Monitors gelingt im Handumdrehen. Hierfür sorgt sein EIZO Mikroprozessor, der das Potenzial des Wide Gamut-LCDs optimal nutzt. Deshalb zeigt der CS2420 Farben und Verläufe genauestens an. Fotoenthusiasten und Hobby-Bildbearbeiter erhalten einen unverfälschten Blick auf ihre Bilder.

Der Bildschirm überzeugt mit höchster Auflösung, einem sehr guten Kontrastverhältnis von 1000:1 und einer Helligkeit von 350 cd/m2. So können beispielsweise Grafiken und Bilder pixelgenau bearbeitet werden. Das LCD-Modul mit IPS-Panel gestattet 178 Grad Betrachtungswinkel, dadurch bleiben Farbtöne und Kontraste im Sehkegel des Anwenders stabil.

Der CS2420 verfügt über einen hochwertigen Microchip, den EIZO speziell für die besonderen Anforderungen des farbverbindlichen Arbeitens entwickelt hat. Mit einem eigenen Algorithmus sorgen EIZO ASICs für eine präzise, einheitliche und konstante Farbdarstellung.

Der große Farbraum reproduziert den AdobeRGB-Farbraum zu 99 Prozent. Werden im RAW-Format aufgenommene Bilder in AdobeRGB konvertiert, stellt der Monitor diese absolut korrekt dar. So erkennt der Bildbearbeiter einen strahlend blauen Himmel oder satt grüne Wälder naturgetreu – im Gegensatz zu Monitoren mit sRGB-Farbraum. Aber auch beim Druck bietet der EIZO Monitor große Vorteile: Er deckt nahezu den gesamten CMYK-Farbraum ab.

EIZO

EIZO ist das japanische Wort für „Bild“ und der Name eines weltweit führenden Herstellers von High-End-Monitorlösungen. EIZO entwickelt und produziert seit 1968 Monitore und Display-Lösungen für den Einsatz in teils hoch spezialisierten Märkten wie Office, Healthcare, Grafik-/Bildbearbeitung, Operationssälen sowie Luftraum- und Video-Überwachung. Wer von EIZO spricht, spricht von kompromissloser Qualität und von Produkten, die durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Bildqualität und Ergonomie überzeugen.