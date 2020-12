Lightroom bietet in der Rasteransicht keinen Indikator, der anzeigt, ob ein Foto schon bearbeitet wurde. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, auf einen Blick zu erkennen, ob Sie Werkzeuge wie den Pinsel schon eingesetzt haben: Öffnen Sie ein Bild in der Detailansicht. In der Werkzeugpalette am rechten Bildschirmrand blendet Lightroom nun Punkte an den Werkzeugen ein, die Sie schon auf das Foto angewendet haben.