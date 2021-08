Photoshop für iPad: Lightroom-Anbindung und Stiftempfindlichkeit

Bilder lassen sich auch auf dem iPad von Lightroom direkt an Photoshop übergeben. Tippen Sie dazu in Lightroom auf die »Teilen«-Schaltfläche und dann auf »In Photoshop bearbeiten« (a). Nach der Bearbeitung in Photoshop können Sie die Datei an Lightroom zurücksenden (b) oder sie über das Ellipse-Menü als Cloud-Dokument speichern (c).

In den Voreinstellungen lässt sich die Druckempfindlichkeit des Apple Pen anpassen (d). Diese war in den ersten iPad-Photoshop-Versionen viel zu gering – man musste also zu kräftig aufdrücken. Mittlerweile entscheiden Sie selbst über den aufzuwendenden Druck.