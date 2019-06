Wacom Bamboo Ink und Ink Plus – Stifte für Windows Ink-Arbeitsbereich

Wacom präsentiert mit dem Bamboo Ink und dem Bamboo Ink Plus zwei neue Zeichenstifte für das Schreiben, Zeichnen und Skizzieren im Windows Ink-Arbeitsbereich und anderen drucksensitiven Apps auf stiftfähigen Windows-10-Computern. Dazu zählen beispielsweise die Microsoft Surface-Geräte, aber auch viele Computer anderer Hersteller mit Stift-Display. Die für Windows Ink optimierten Zeichenstifte können sowohl mit dem Wacom Active ES-Protokoll als auch auf Geräten mit dem Microsoft Pen Protocol (MPP) genutzt werden. Während der Bamboo Ink lediglich für Anwender geeignet ist, die handschriftliche Notizen anfertigen und Dokumente mit Anmerkungen versehen möchten, richtet sich der Bamboo Ink Plus an Kreative, die frei auf dem Bildschirm skizzieren und zeichnen wollen.

Beide Stifte sind mit zwei frei belegbaren Seitenschaltern ausgestattet, bieten ein ergronomisches, dreieckiges Griffdesign und erkennen bis zu 4096 Druckstufen; der Bamboo Ink Plus bietet zusätzlich Neigungssensitivität und eine höhere Berührungssensitivität. Über das Drücken und Halten des Seitenschalters kann vom voreingestellten MPP-Protokoll zu AES gewechselt werden. Während der Bamboo Ink eine Batterie vom Typ AAAA benötigt, ist der Bamboo Ink Plus mit einem Lithium-Polymer-Akku ausgestattet und per USB aufladbar. Der Bamboo Ink Plus wird mit einem Stiftspitzen-Set (weiche, feste und blaue Spitze) geliefert, das auch für den Bamboo Ink als Zubehör erhältlich ist.

Eine vollständige Liste kompatibler Windows-Geräte für Bamboo Ink und Bamboo Ink Plus finden Sie unter www.wacom.com/comp

Der Bamboo Ink ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 60 Euro erhältlich, der Bamboo Ink Plus kostet 100 Euro. Beide Stifte gibt es bei ausgewählten Einzelhändlern sowie im Wacom eStore.