Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD für E-Mount kommt im September

Im Juli hatte Tamron die Entwicklung des Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD für Fuji X-Mount und Sony E-Mount angekündigt. Jetzt nennt der Hersteller den 24. September 2021 als voraussichtlichen Termin für den Verkaufsstart der E-Mount-Version sowie den empfohlenen Verkaufspreis von 999 Euro (Österreich 1009 Euro).

Das Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD ist laut Hersteller das weltweit erste 16,6-fach-Zoom für spiegellose Kameras mit APS-C-Sensor. Gleichzeitig ist es das erste Tamron-Objektiv, das mit Fujifilm X-Anschluss erhältlich ist. Umgerechnet auf das Kleinbildformat deckt das neue Objektiv einen Brennweitenbereich von rund 27 bis 450 Millimeter ab und ist demnach sehr vielseitig einsetzbar.

Mit einem aus 19 Elementen in 15 Gruppen bestehenden optischen Aufbau, der laut Tamron sehr präzise optische Spezialgläser beinhaltet, verspricht das Allroundobjektiv über den gesamten Zoombereich eine hohe Auflösung und Abbildungsqualität. Für möglichst verwacklungsfreie Aufnahmen aus freier Hand, selbst bei langen Brennweiten, ist ein optischer Bildstabilisator an Bord.

Das Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD ist mit einem präzise arbeitenden VXD-Autofokus ausgestattet, der bei jeder Brennweite und Motivdistanz gleichermaßen schnell scharfstellen soll. Die VXD-Technologie ermöglicht eine sichere AF-Verfolgung von sich schnell bewegenden Motiven, wie zum Beispiel Sportlerinnen und Sportlern, Vögeln oder Flugzeugen. Anders als bei herkömmlichen AF-Systemen entstehen praktisch keine Betriebsgeräusche oder Vibrationen. Das ist vorteilhaft für Foto- und Videoaufnahmen in Umgebungen, in denen absolute Ruhe gefordert ist. Dank der kurzen Naheinstellgrenze von 15 Zentimetern sind bei 18 Millimeter Brennweite Nahaufnahmen mit einem Maßstab von 1:2 möglich. In Telestellung ergibt sich ein Abbildungsmaßstab von 1:4 beim Abstand von 99 Zentimeter.

Das neue Universalzoom von Tamron ist wetterfest konstruiert. Die Frontlinse, vor der 67-Millimeter-Filter angebracht werden können, ist mit einer wasser- und fettabweisenden Fluorvergütung versehen. Zur Ausstattung gehört ein Zoom-Lock-Schalter, um das unabsichtliche Verstellen der Brennweite zu verhindern.

Das Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD hat eine Länge von 125,6 Millimetern (von der Frontlinse bis zur Bajonettauflage) und wiegt 620 Gramm.

Technische Daten

Modell B061 Brennweite 18-300 mm (APS-C), entspricht 27-450 mm (KB) Lichtstärke F/3.5-6.3 Bildwinkel (diagonal) 77° 24′ – 5° 30′ (APS-C) Optische Konstruktion 19 Elemente in 15 Gruppen Kürzeste Einstellentfernung 0,15 m (Weitwinkel), 0,99 m (Tele) Maximaler Abbildungsmaßstab 1:2 (Weitwinkel), 1:4 (Tele) Filtergröße 67 mm Durchmesser 75,5 mm Länge6 125,6 mm Gewicht 620 g Blendenlamellen 7 (kreisrunde Öffnung)7 Kleinste Blendenöffnung F22–40 Zubehör im Lieferumfang: Streulichtblende, Objektivdeckel, Bajonettdeckel Anschluss Sony E-Mount