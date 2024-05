Verbessert: SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II | Art für L- und E-Mount

Sigma hat das Ende 2019 eingeführte Sigma 24-70mm F2.8 DG DN | Art für Vollformatkameras mit L- und E-Mount gründlich überarbeitet.

Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet das SIGMA 24-70mm F2,8 DG DN II | Art ein verbessertes Auflösungsvermögen über den gesamten Zoombereich. Es punktet darüber hinaus mit funktionalen Verbesserungen in Gestalt eines Blendenrings mit abschaltbarer Rastung und einer Verriegelung sowie eines High-Speed-Autofokus mit neu entwickeltem HLA-Antrieb (High-Response Linear Actuator). Durch den leistungsstarken HLA ist die maximale Antriebsgeschwindigkeit laut Sigma mehr als dreimal so hoch wie beim Vorgängermodell, was reaktionsschnelle AF-Aufnahmen gewährleistet. Das Objektiv bietet zudem zwei AFL-Tasten, deren Erreichbarkeit für Aufnahmen im Hoch- und Querformat optimiert wurde. Diese Tasten können mit kompatiblen Kameras mit individuellen Funktionen belegt werden. Außerdem ist es um circa 7 % kleiner und 10 % beziehungsweise 90 Gramm leichter als die erste Version.

Das optische System des Objektivs beinhaltet 6 FLD- und 2 SLD-Glaselemente. Zusätzlich kommen fünf asphärische Linsenelemente zum Einsatz. Aberrationen werden so über den gesamten Zoombereich unterdrückt. Insbesondere sagittale Koma-Flares werden laut Sigma gut kontrolliert, um eine gleichbleibend hohe Auflösung bis zu den Bildrändern zu erreichen. Durch die Korrektur der lateralen chromatischen Aberration können hochauflösende Bilder frei von Farbsäumen erzielt werden. Die Naheinstellgrenze wurde von 18-38 cm (W-T) auf 17-34 cm verkürzt. Im Weitwinkelbereich wird ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1:2,7 erreicht.

Durch die optische Konstruktion wird Focus-Breathing unterdrückt, so dass die Änderungen des Bildwinkels beim Fokussieren auf ein Minimum reduziert werden. Dies zahlt sich bei Videoaufnahmen aus.

Dank seiner staub- und spritzwassergeschützten Konstruktion eignet sich das Objektiv für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und Umgebungen. Ein Zoom-Lock-Mechanismus verhindert das unbeabsichtigte Ausfahren des Objektivtubus. Die Verriegelung kann nicht nur über den Schalter, sondern auch über Drehen des Zoomrings gelöst werden.

Die Markteinführung des 1349 Euro teuren Objektivs (UVP) ist für den 30. Mai 2024 geplant. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sigma.

Technische Daten: SIGMA 24-70mm F2,8 DG DN II | Art