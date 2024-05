Kompakte Vollformatkamera für Content Creators: Lumix S9

Panasonic erweitert seine LUMIX S-Serie mit der Ankündigung der LUMIX S9, der kleinsten und mit einem Gewicht von 403 Gramm auch leichtesten Vollformat-Systemkamera dieser Reihe. Die Kamera, erhältlich in den Farben Jet Black, Crimson Red, Dark Olive und Night Blue, richtet sich besonders an Content Creators und Fotografen, die auf eine leichte Kamera Wert legen.

Die LUMIX S9 ist ausgestattet mit einem Vollformat-CMOS-Sensor mit rund 24,2 Megapixel Auflösung, der dem der LUMIX S5II entspricht, und dem neuesten Prozessor. Der verbesserte Phase Detection Auto-Focus (PDAF) der Kamera Technologie sorgt laut Panasonic für eine präzisere Objektverfolgung, während die Active-I.S.-Technologie Kameraverwacklungen bei Aufnahmen im Gehen kompensiert. Mit der Korrektur perspektivischer Verzerrungen und dem High-Modus in der Funktion E-Stabilisierung (Video) ist es jetzt möglich, in Bewegung noch stabilere Aufnahmen zu machen.

Eine neue „LUT“-Taste ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Echtzeit-LUT-Funktion, die verschiedene Farbstile direkt in der Kamera anwendbar macht. Bis zu zwei LUT-Dateien lassen sich gleichzeitig anwenden. Mit Hilfe der neuen LUMIX Lab App können Fotografen eigene LUT-Farbprofile am Smartphone erzeugen und in die Kamera übertragen. Die App verbessert zudem die Geschwindigkeit der Datenübertragung von der Kamera zum Smartphone.

Die LUMIX S9 führt außerdem das neue Aufnahmeformat MP4 Lite ein, das Open Gate Aufnahmen in 4:2:0 10 Bit bei 30p/25p ermöglicht. Diese sind optimal für Smartphones geeignet und die Seitenverhältnisse lassen sich über die LUMIX Lab App für soziale Medien anpassen.

An der Rückseite der LUMIX S9 befindet sich ein dreh- und schwenkbares Display. Weitere technische Details gab Panasonic noch nicht bekannt.

Die LUMIX S9 wird ab Juni 2024 erhältlich sein. Der Kamerabody alleine kostet rund 1700 Euro, das Kamera-Objektiv-Kit mit dem Ultra-Weitwinkelzoom 20-60 mm F3.5-5.6 (S-R2060E) rund 2000 Euro und das Kit mit dem LUMIX S 28–200 mm F4–7.1 MAKRO O.I.S. rund 2500 Euro.