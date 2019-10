Nikkor Z 58 1:0,95 S Noct – lichtstarkes High-End-Objektiv für Nikon Z-Kameras

Anfang November bringt Nikon ein aufwendig konstruiertes, äußerst lichtstarkes 58-Milllimeter-Objektiv für seine spiegellosen Vollformat-Kameras auf den Markt. Das NIKKOR Z 58 mm 1:0,95 S Noct ist ein reines Manuell-Fokus-Objektiv, das speziell für die Available-Light-Fotografie entwickelt wurde. Laut Nikon bietet es eine überrragende Schärfe, eine hohe Auflösung – selbst bei Offenblende – sowie ein besonders attraktives Bokeh. Der Preis für die besonderen Qualitäten liegt bei 9000 Euro.

Im optischen System des NIKKOR Z 58 mm 1:0,95 S Noct sind 17 Linsen in 10 Gruppen verbaut, die vier ED-Glas Elemente und insgesamt drei asphärisch geschliffene Linsen enthalten. Durch die aufwendige Konstruktion soll eine Korrektur der Abbildungsfehler erzielt werden, die laut Nikon „beeindruckend nah an der Quadratur des Kreises“ liegt. Nikon verspricht zudem ein hohes Maß an Schärfe, Kontrast und Auflösung bis zum Bildrand sowie eine auf ein Minimum reduzierte Koma (von Lichtpunkten ausgehender „Lichtschweif“), was sich besonders bei nächtlichen Motiven mit vielen punktförmigen Lichtquellen auszahlt. Zwei Technologien für die Reflexminderung – ARNEO- und Nanokristallvergütung – reduzieren Geisterbilder und Streulicht. Eine Fluorvergütung auf der Frontlinse verhindert das Anhaften von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Der Tubus und die Funktionstasten des Objektivs sind zudem gegen Witterungseinflüsse abgedichtet.

Am Objektivgehäuse befindet sich ein OLED-Display, an dem sich die gewählte Blende, die Entfernungseinstellung und der Tiefenschärfebereich ablesen lassen. Mihilfe eines Einstellrings werden unter anderem die Blende und die Belichtungskorrektur eingestellt. Darüber hinaus ist eine Funktionstaste vorhanden, die sich mit bis zu 17 Funktionen wie Belichtungs-Messwertspeicher, Belichtungsmessung und Belichtungsreihe belegen lässt. Sie entspricht damit der Funktionstaste (Fn) am Kameragehäuse.

Das hat einen maximalen Durchmesser von 102 Millimetern, eine Länge von 153 Millimetern (ab Bajonettauflage) und ein Gewicht von rund zwei Kilogramm. Der Filterdurchmesser beträgt 82 Millimeter. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Nikon.

NIKKOR Z 58 mm 1:0,95 S Noct: Die wichtigsten Merkmale laut Hersteller