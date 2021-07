Firmware-Updates für Fujifilm GFX100 und GFX100S

Im April hatte Fujifilm ein großes Firmware-Update für die GFX 100 angekündigt, jetzt steht es zum Download bereit. Das Update auf Version 4.0 bringt eine Vielzahl von Verbesserungen, vor allem aber wird die Autofokusleistung auf das Niveau der neuen GFX100S gehoben. Auch für die GFX1000S steht ein Firmware-Update bereit, das allerdings nur wenige Neuerungen bringt, unter anderem bei den benutzerdefinierten Einstellungen.

Einen Überblick über die Neuerungen für die Fujifilm GFX100 in deutscher Sprache können Sie in unserer Meldung vom 29. April 2021 nachlesen. Das Update selbst nebst aller Informationen in englischer Sprache finden sie hier. Anlässlich des großen Updates wurde auch ein neues Handbuch veröffentlicht, dass Sie hier herunterladen können.

Das Firmware-Update 1.1 für die Fujifilm GFX100S finden Sie ebenfalls auf den Supportseiten von Fujifilm. Dort gibt es auch eine deutschsprachige Handbuchergänzung zum Download.