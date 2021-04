Fujifilm GFX100 bekommt im Juni zahlreiche Verbesserungen

Fujifilm arbeitet an einem größeren Firmware-Update für die spiegellose Mittelformatkamera GFX 100. Laut einer Mitteilung von Fujifilm Japan wird die kommende Firmware 4.0 sie in eine völlig neue Kamera mit einer Vielzahl zusätzlicher Funktionen und Verbesserungen verwandeln. Vor allem wird die Autofokusleistung auf das Niveau der neuen FUJIFILM GFX100S gehoben.

Im Einzelnen bringt das Firmware-Upgrade folgende Neuerungen:

Verbesserte Autofokus-Leistung auf dem Niveau der “GFX100S”

Die neue Firmware aktualisiert den Autofokus-Algorithmus der Kamera auf die neueste Version. Dadurch wird die AF-Geschwindigkeit sowie die Gesichts-/Augen-Erkennungsleistung erhöht und die AF-Genauigkeit auch bei Porträtaufnahmen mit Motivbewegungen verbessert. Die Motivverfolgung wird ebenfalls verbessert, so dass es möglich ist, ein Motiv scharf zu halten, das sich von der Kamera weg bewegt.

Koordinierte Steuerung von In-Body- und optischem Bildstabilisierungsmechanismus

Die neue Firmware ermöglicht eine koordinierte Steuerung der In-Body-Bildstabilisierung (IBIS) der Kamera und der optischen Bildstabilisierung (OIS) eines Objektivs. Dadurch wird die Bildstabilisierungsfunktion von GF-Objektiven mit OIS wie dem FUJINON-Objektiv GF120mmF4 R LM OIS WR Macro oder dem FUJINON-Objektiv GF45-100mmF4 R LM OIS WR mit zusätzlichen 0,5 Blendenstufen verbessert.

Hinzufügen der Filmsimulation „Nostalgic Neg.“

Die neue Firmware fügt die Filmsimulation „Nostalgic Neg.“ hinzu, die sich am Look der Farbfotografie in den 1979ern orientiert.

Weitere zusätzliche Funktionen und Betriebsverbesserungen