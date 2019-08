Blendfreie Leseleuchte für Laptops

BenQ präsentiert eine blendfreie, lichtstarke LED-Leuchte für Notebook-Nutzer. Die „ScreenBar Lite“ eignet sich nicht nur für die Arbeit am Schreibtisch, sondern auch für unterwegs. Sie wird am oberen Bildschirmrand festgeklemmt und leuchtet den Arbeitsbereich aus, ohne Reflexionen auf dem Bildschirm zu erzeugen oder zu blenden. Ihr Beleuchtungswinkel lässt sich um bis zu 85 Grad verändern und an die persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Auf der Oberseite verfügt die Arbeitsleuchte über ein Bedienfeld mit Sensortasten. Weitere Steuerungsmöglichkeiten finden sich in der ScreenBar Smart Lite-App. Hier können Anwender im personalisierten My Lite-Modus die bevorzugte Einstellung speichern. Neben der automatischen Dimmfunktion mit Umgebungslichtsensor verfügt die ScreenBar Lite zusätzlich zusätzlich über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Helligkeit und Farbtemperatur: 6.500K (Tageslicht), 5.700K (Kaltweiß), 5.000K,4.500K (Neutralweiß), 4.000K, 3.500K (Warmweiß), 3.000K und 2700K (Weichweiß). Um einer Störung des Schlafrhythmus durch zu viel blaues Licht vorzubeugen, lässt sich ein Zeitpunkt in den Abendstunden festlegen, ab dem das Licht automatisch wärmer wird.

Die Stromversorgung der ScreenBar Lite erfolgt über den USB-Anschluss des Notebooks, über ein Ladegerät für Mobiltelefone oder über eine Powerbank. Sie ist ab sofort bei Amazon für 99 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von BenQ.