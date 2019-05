Test: Welcher Kreativ-Typ bin ich?

Kreativ-Typ „Abenteurer“

Nur eine Minderheit der Menschen übt einen typisch kreativen Beruf aus, aber Kreativität steckt – mehr oder weniger ausgeprägt – in uns allen. Wir benötigen sie nicht nur, um Kunst zu erschaffen, sie ist auch eine Voraussetzung, um ganz alltägliche Aufgaben zu lösen und sich zu entwickeln. Dabei ist es abhängig von der Persönlichkeit und den Erfahrungen, wie wir dabei vorgehen. Meist geschieht das völlig unbewusst. Zu wissen, welcher Kreativ-Typ man ist, kann aber auch helfen, das eigene Potential besser zu nutzen.

Einen amüsanten und spielerischen Test, der die Antwort auf die Frage, welcher von acht Kreativ-Typen man ist, geben will, hat Adobe jetzt im Rahmen der bevorstehenden OFFF 2019 in Barcelona (25. – 27. April) vorgestellt. Der als Quiz angelegte Online-Test nach dem Vorbild von Persönlichkeitstests wie dem Myers-Briggs, dem „Big 5“-Modell und dem Enneagramm basiert auf psychologischen Forschungen und bewertet grundlegende Gewohnheiten und Tendenzen – was man denkt, wie man sich verhält, wie man die Welt sieht und mit ihr interagiert. Am Schluss erfährt man, zu welchem kreativen Typ man gehört, zu welchem man am besten passt und welche Möglichkeiten es gibt, das eigene Potential weiter auszubauen.

Die Persönlichkeitstypen basieren auf klassischen, jungschen Archetypen (The Artist, The Visionary etc.) sowie auf Forschungen, die von der Psychologieautorin Carolyn Gregoire in ihrem Buch „Wired to Create: Unravelling the Mysteries of the Creative Mind“ zusammengestellt wurden. Der Test bildet den individuellen Typ einer Person mithilfe der Parameter Basis-Temperament (Introversion vs. Extroversion), Denkstil (intellektuell-dominant vs. emotional-dominant) und Handlungsstil (ideenorientiert vs. handlungsorientiert) ab. Je nach Ausprägung dieser Eigenschaften ergibt sich dann ein bestimmter Persönlichkeitstyp.

Wenn Sie herausfinden wollen, welcher kreative Typ Sie sind, machen Sie den Test unter unter mycreativetype.com. Er ist leider nur in englischer Sprache verfügbar, perfekte Sprachkenntnisse sind aber nicht erforderlich.