Der Stockanbieter Shutterstock hat den Shutterstock Editor mit neuen Funktionen ausgestattet. Mit dem Online-Designtool haben Kunden die Möglichkeit, Marketingmaterialien wie Anzeigen, Social Media Posts und Präsentationen browserbasiert selbst zu gestalten. Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Anwender können aus einer Vielzahl verschiedener Designvorlagen wählen und diese mit Stockinhalten und eigenen Grafiken oder Bildern anpassen. Die Inhalte von Shutterstock müssen natürlich lizenziert werden, wenn man das Ergebnis seiner Arbeit exportieren und verwenden möchte.

In der neuen Version des Editors lässt sich zwischen einer dunklen und einer hellen Oberfläche wählen, zudem sind die Standardhöhe, -breite und -gestaltung der Leinwand anpassbar. Die neuen vektorbasierten PDF-Funktionen ermöglichen die Skalierung für einen scharfen Druck in jeder Ausgabegröße. Zum Versionswechsel bietet Shutterstock zahlreiche kostenlose Vorlagen an, mit denen man Inhalte erstellen kann, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Weitere Informationen finden sie im Shutterstock-Blog.