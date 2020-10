„Docma Freistellen für Photoshop“ jetzt auch als UXP-Plugin

Send an email

Adobe hat zur MAX 2020 offiziell die neue, App-übergreifende UXP- (Unified Extensibility Platform) Technologie für Photoshop eingeführt. Dadurch laufen Plugins ab der neuen Photoshop-Version 2012 (v22) noch nativer in Photoshop, zudem werden sie direkt in Photoshop verwaltet und über die Creative Cloud Desktop App installiert. Deshalb bietet Picture Instruments neben dem neuen Toolbox-Plugin auch das beliebte „DOCMA Freistellen“-Plugin bereits als UXP-Version im Adobe Marktplatz an.

Wer die Plug-ins schon in Photoshop CC 2018 bis 2020 genutzt hat, braucht nach dem Update auf Photoshop 2021 nichts weiter zu tun. Er findet die entsprechenden Panels in Photoshop 2021 im Menü unter »Fenster > Erweiterungen (klassisch)«. Alle anderen können die beiden UXP-Plug-ins über das Menü »Plug-ins > Plug-ins durchsuchen« direkt in der Creative Cloud Desktop App kaufen. Dort lassen sich auch die installierten Plug-ins, die auf der UXP-Plattform basieren, verwalten.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Picture Instruments.