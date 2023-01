Adobe Express: Fotohintergrund kostenlos entfernen

Falls Sie nur gelegentlich – am Rechner oder am Mobilgerät – einmal etwas freistellen müssen und keinen Zugang zu Photoshop haben, kann Adobe Express helfen.

Über Adobe Express

Adobe Express ist ein Webdienst, auf den Sie per Webbrowser oder per App zugreifen können. In erster Linie geht es um das schnelle Aufbereiten und Zubereiten von Social-Media-Content. Sie finden deshalb unzählige Format-Vorgaben, Schriftarten und Beitrags-Templates für jeden Social-Media-Kanal.

Sie können die Plattform aber auch für das schnelle Freistellen per künstlicher Intelligenz benutzen, wenn Sie keinen Zugriff auf Photoshop haben. Diese Funktion basiert auf der gleichen Technologie wie Photoshops »Auswahl > Motiv«. Falls Sie also unterwegs einmal schnell eine Collage anlegen wollen, oder andere Software wie Affinity Photo oder GIMP nutzen, können Sie sich das Freistellen deutlich erleichtern.

Adobe Express: Kosten

Grundsätzlich ist Adobe Express kostenlos nutzbar. Es gibt ein Abo für rund 12 Euro im Monat, das einiges mehr an Funktionen und Inhalten bietet: Premium-Vorlagen, mehr Schriften, Stockfotos, Erzeugung und Planung von Social-Media-Posts …

Hier finden Sie eine Übersicht, was in der kostenlosen und kostenpflichtigen Version jeweils enthalten ist: adobe.com/de/express/pricing

Im Creative-Cloud-Abo ist Adobe Express übrigens bereits vollumfänglich enthalten. Sie müssen in dem Fall also kein zusätzliches Abo abschließen, falls Sie die erweiterten Möglichkeiten der kostenpflichtigen Version nutzen möchten.

Freistellen mit Adobe Express

Das Freistellen mit Adobe Express ist denkbar einfach: Sie gehen auf adobe.com/express/feature/image/remove-background, klicken dort auf »Upload your photo« und laden dann das Bild nach der automatischen Erkennung des Hauptmotivs und Hintergrundentfernung als PNG herunter.

Bitte beachten: Das Ganze ist kostenlos, Sie können Ihr Foto auch ohne Anmeldung hochladen und freistellen lassen. Das Herunterladen funktioniert jedoch nur nach Anmeldung mit Ihrer Adobe-ID.

Hier auf »Upload your photo« klicken.

Ihr Foto in den Drop-Bereich ziehen. Es muss sich um ein JPEG oder PNG handeln.

Ein Beispielbild. © alle – Adobe Stock

Der Hintergrund wurde entfernt. Sie müssen nur noch auf »Herunterladen« klicken. Eine Verbesserung der Freistellung oder eine Verfeinerung der Flügel mit einem Verfeinerungspinsel wie in Photoshops »Auswählen und maskieren« ist hier leider (noch?) nicht vorgesehen.

Sollten Sie nicht angemeldet sein, erinnert Sie Adobe daran. Eine Anmeldung mit Ihrer Adobe-ID ist zum Download erforderlich.

Im Bearbeiten-Bereich rechts stehen eingie Optimierungsmöglichkeiten zur Verfügung. So können Sie etwa den Bildausschnitt festlegen …

… oder auch grundlegende Korrekturen vornehmen. Bei den Filtern klicken Sie einfach solange auf das Vorschaubildchen, bis Ihnen das Ergebnis gefällt. Bei jedem Klick wird das Bild zufällig leicht verändert. Für gezieltere Korrekturen nutzen Sie die Schieberegler unter »Verbessern«.

Klicken Sie auf »Herunterladen« und wählen Sie »PNG (transparenter Hintergrund)«, um die Freistellung zu bewahren und das Bild lokal auf Ihrem Computer oder Mobilgerät zu speichern.

Das Hauptmotiv wird in der Regel zuverlässig erkannt. © Grischa Georgiew – Adobe Stock

Falls Sie keine Transparenz, sondern nur eine andere Hintergrundfarbe benötigen, können Sie diese auch gleich in Adobe Express festlegen. © Minerva Studio – Adobe Stock

Speicher freigeben

Sämtliche Bilder, die Sie hochladen, werden in der Cloud gespeichert. Sie haben also jederzeit Zugriff auf diese, falls Sie bestimmte Elemente immer wieder benötigen. Damit Ihr Cloudspeicher nicht aus allen Nähten platzt und Sie den Überblick nicht verlieren, sollten Sie gelegentlich in die »Projekte« gehen und nicht mehr benötigte Bilder löschen.