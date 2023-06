Capture One jetzt auch für’s iPhone erhältlich

Ab sofort gibt es die Mobilgeräte-App Capture One auch für das iPhone (iPhone X oder neuer mit iOS 15 oder neuer). Gegenüber der iPad-Version gelten zwar einige Funktionseinschränkungen, aber die App bietet diverse Bildbearbeitungsfunktionen und lässt sich per Tethering-Kabel (Lightning auf USB A, USB 3.0) oder per Drahtlosverbindung (WiFi) auch für ferngesteuerte Aufnahmen mit kompatiblen Kameras benutzen.

Eine Übersicht der Funktionen von Capture One mobile gibt die folgende Tabelle:

Aufnehmen Verbinde deine Kamera drahtlos oder über ein USB-Kabel mit dem iPhone oder iPad

Nächste Aufnahmeanpassungen anwenden Importieren Importieren von Camera Roll, Dateien, einer angeschlossenen Kamera oder einer SD-Karte

Alben erstellen

Sortierung und Filterung Auswählen Sternebewertung

Farbmarkierung

Nächste Option auswählen Schnelle Bearbeitungen Styles anwenden

Voreinstellungen anwenden (nur iPad)

Styles und Voreinstellungen erstellen (nur iPad)

Styles und Voreinstellungen importieren Geometrie Zuschneiden

Rotation

Trapezkorrektur Bearbeitungstools Weißabgleich (Weißabgleich, Farbton)

Exposition (Belichtung, Kontrast, Helligkeit, Sättigung)

Schärfung

Rauschreduzierung

Filmkorn

Moire

Dynamic Range (Highlights, Tiefen, Weißtöne, Schwarztöne)

Klarheit

Dehaze (automatisch und manuell) Arbeitsablauf-Effizienz Vor/Nach

Rückgängig/Wiederholen/Zurücksetzen

Metadaten anzeigen

Kopieren und anwenden (selektive Einstellungen)

Kamerasteuerungen Zum Desktop senden und exportieren Album zur Cloud hinzufügen (in Capture One Pro importieren)

jpg.

EIPs, Originale, TIFF, Wasserzeichen (nur Text)

Teilen mit allen relevanten Apps (einschließlich Cloud-Speichern, oder in Dateien speichern)

Airdrop Einstellungen Benutzeroberfläche nach links oder rechts wechseln (nur iPad)

Auswahl der Richtung des Einstellrads (nur iPad)

Einstellungen für die Belichtungswarnung Capture One Live Schneller Bildaustausch und Rückmeldung Anstehende Funktionen Cloud Verbesserungen für die Dateiübertragung (und letztendlich die Synchronisierung)

Zusätzliches Tethering (einschließlich Live-Bild usw.)

Capture One Mobile ist Bestandteil des Abomodells „All-in-one-Bundle“ (Capture One Pro + Capture One mobile + Capture One Live Unlimited) für 24,92 Euro/Monat (Jahresabo). Bis zum 30.6.2023 gilt ein Frühbucherpreis von 21,33 Euro im ersten Jahr. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Capture One.