Tipp: Pinselverwaltung mit MagicSquire

Pinselverwaltung mit MagicSquire: Hand aufs Herz – die Pinselverwaltung in Photo­shop ist eine Katastrophe. Um eigene Pinsel-Sets anzulegen und diese in einer benutzer­definierten Reihenfolge zu bringen, müssen Sie schon sehr fortgeschrittenes Photoshop-Wissen mitbringen. Photoshop ermöglicht aber weder eine Gruppierung von Pinselspitzen, noch das Auf- und Zuklappen solcher ­Gruppen. Sie können nur Pinselsets laden und dabei die aktuell in der »Pinselvorgaben«-Palette geladenen Pinselspitzen ersetzen oder die geladenen Pinselspitzen hinzufügen. Alles in allem sehr unbefriedigend. Abhilfe schaffen hier Erweiterungen wie zum Beispiel das oben gezeigte ­MagicSquire-Panel, das für alle Photo­shop-Versionen ab CS5 verfügbar ist. Damit können Sie Pinselspitzen unkompliziert an­legen, (auch farblich) gruppieren und intuitiv durch Drag & Drop nach Ihren Vorstellungen anordnen. Das (englischsprachige) Panel kostet einmalig 19 $ und kann als 15-Tage-Testversion unter www.docma.info/20995 heruntergeladen werden.

Pinselverwaltung mit MagicSquire: Diesen und viele weitere nützliche Tipps & Tricks finden Sie in der aktuellen DOCMA 77 (Ausgabe 4/2017).

Das DOCMA-Heft bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und Flughäfen sowie bei uns im DOCMA-Shop. Dort (und nur dort) können Sie zwischen der ePaper-Ausgabe und dem gedruckten Heft wählen. Jetzt gibt es auch beides zusammen im Kombi-Abo.

Hier können Sie ganz einfach herausfinden, wo das Heft in Ihrer Nähe vorrätig ist.