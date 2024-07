Peakto 2.0 für macOS mit neuen Funktionen

Das französische Software-Unternehmen CYME hat ein Update für seine Foto- und Videoverwaltungs-Software Peakto veröffentlicht. Peakto 2.0 bringt neue KI-unterstützte Funktionen mit.

Die neue KI-basierte Gesichtserkennung ermöglicht die sofortige Markierung von Personen in Bildstapeln. Peakto kann dabei auch Gesichter abrufen, die bereits in Apple Photos und Lightroom mit Anmerkungen versehen sind. Ebenfalls auf künstlicher Intelligenz basiert die neue dynamische interaktive Zeitleiste, in der die Bilder nach Datum sortiert werden.

Peakto kann Kataloge aus Apple Photos, Aperture, Lightroom & Lightroom Classic, Luminar Neo, Capture One, ON1 Photo RAW, Pixelmator Pro, DxO PhotoLab/PureRAW, FotoMagico, iView Media und Ordnern sowie von der Festplatte zusammenführen. Es unterstützt alle Videoformate, die von MacOS nativ unterstützt werden (mov, mog4…). Die Kataloge können mit KI-Unterstützung gemeinsam durchsucht werden, indem man kurze Bildbeschreibungen eingibt, auch wenn die Bilder nicht getaggt sind. Die neue Video-Frame-Suche erlaubt sogar das schnelle Auffinden bestimmter Momente in Videos.

Neu in Peakto 2.0 sind außerdem das Offline-Videobrowsing, also das Durchsuchen von Videos, ohne eine Internetverbindung zu benötigen, sowie verbesserte Medienkommentare (Anmerkungen für Fotos und Videos).

Darüber hinaus nennt CYME als weitere Neuerungen:

Optimierte Benutzeroberfläche: Das überarbeitete Design soll für eine nahtlose Navigation und intuitive Bedienung sorgen. Außerdem ist es jetzt möglich, die Foto-Vorschau und die EXIF-Informationen aus der Peakto-Seitenleiste herauszulösen.

Batch-Katalog hinzufügen: Mehrere Kataloge lassen sich integrieren, um die Organisation von Inhalten zu optimieren.

Erweiterte Filtermöglichkeiten: Neue Werkzeuge ermöglichen eine präzise Sortierung und Verwaltung von Inhalten.

Hintergrund-Menüleisten-Modus: Peakto arbeitet im Hintergrund.

Peakto ist optimiert für Apple Silicon (M1, M2, M3…), läuft aber auch auf Intel-Macs mit einer leistungsstarken GPU. Die Software benötigt macOS 12 (Monterey) oder höher.

Peakto ist wahlweise im Abo oder als Kaufversion erhältlich: das Monatsabo kostet 10 USD, das Jahresabo 89 USD, das Zwei-jahres-Abo 129 USD und die Kaufversion (mit kostenlosen Updates für 1 Jahr) 189 USD. Das Peakto-Abonnement beinhaltet eine 7-tägige kostenlose Testversion. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von CYME.