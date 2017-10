Lightroom-Tipp: Objektiv-Korrekturen

Wenn in Ihren Bildern Neubauten einstürzen und sich die Balken biegen, sind perspektivische Verzerrungen, Abbildungsfehler des Objektivs oder beide Übeltäter in Komplizenschaft dafür verantwortlich. Thorsten Wiegand erklärt in der DOCMA 79, welche Mittel Lightroom bietet, um Schiefes und Krummes gerade zu richten.

01 Ob jektivprofil

Adobe stellt Ihnen »Objektivprofile« (a) verschiedener Marken (b) und Objektive (c) zur Verfügung. Da Sie auch Profile aus anderen Quellen integrieren können, lässt sich unter »Profil« dann das passende Profil (d) definieren. Falls die Kamera Korrekturdaten in die Raw-Datei eingebettet hat, werden diese automatisch und nicht abschaltbar angewandt.

02 Pr ofilkorrekturen

Basierend auf den bekannten Eigenschaften des verwendeten Objektivs korrigiert das Profil Abbildungsfehler. Beispielsweise kann die für kurze Brennweiten typische, tonnenförmige Verzeichnung (a) recht gut automatisch kompensiert werden (b), da sie bei allen Exemplaren eines Objektivs annähernd gleich stark ausfällt.

03 Ve rzeichnung

Mit dem Regler »Verzerrung« lässt sich die Verzeichnungskorrektur, ausgehend vom Standardwert 100, abschwächen oder verstärken – sofern kein eingebettetes Profil angewandt ist, dessen Wirkung nicht verändert werden kann. Bei Fisheye-Objektiven empfiehlt es sich oft, den Wert auf 0 zu setzen, um das volle Bildfeld (b) zu bewahren, das die Korrektur beschneiden würde (a).

04 Vi gnettierung

Auch die Stärke der Vignettierungskorrektur ist bei nicht eingebetteten Profilen einstellbar, wobei die Anpassungen recht subtil sind – je geringer die Profilkorrektur, desto weniger lässt sie sich verstärken. Eine vollständige Korrektur der Randabdunklung (a) ist nicht immer gewünscht; dann können Sie den Regler »Vignettierung« auf einen Wert < 100 setzen (b).

