Lightroom-Tipp: Google Maps

Das Kartenmaterial bezieht Lightroom von Google Maps. Damit die jeweils benötigten Karten heruntergeladen werden können, ist eine Internet-Verbindung nötig. Die Anzeigevarianten (in Lightroom als »Kartenstil« bezeichnet) entsprechen denen von Google Maps; es stehen also Satellitenbilder, Straßenkarten, deren Kombination sowie eine Geländedarstellung zur Wahl. Auch der Wechsel zu einem anderen »Kartenstil« zieht aber wieder einen ­Internetzugriff nach sich. Um den ­dargestellten Kartenausschnitt im Webbrowser anzuzeigen, klicken Sie auf das Google-Logo links unten in der Kartenansicht. Damit haben Sie dann auch den Zugriff auf weitere Google-Maps-Funktionen wie Street View und Routenplaner.

