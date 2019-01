Lightroom-Tipp: Druckvorlagen in Lightroom Classic CC

Für alltägliche Druckaufgaben wie beispielsweise Kontaktabzüge hat Adobe in Lightroom Classic CC zahlreiche Vorlagen integriert, auf die Sie schnell zugreifen können. Hier: Druckvorlagen in Lightroom Classic CC. Wechseln Sie dazu ins Modul »Drucken« und markieren Sie Ihre gewünschten Fotos. Im Vorlagenbrowser (a) stehen Ihnen fertige Druckraster unter »Lightroom-Vorlagen« zur Verfügung. Mit einem Klick auf die ­jeweilige Vorlage ändert sich auch die Darstellung im Vorschau-Bereich (b). Im Layout-Bereich (c) gestalten Sie nun die Vorlage weiter nach Ihren Vorstellungen. Neben der Anpassung des Bildrasters können Sie unter anderem Bildinformationen, Wasserzeichen und Seitenoptionen hinzufügen. Nachdem Sie die Druckvorlage individualisiert haben, sollten Sie diese als benutzerdefinierte Vorlage speichern. Klicken Sie hierfür auf das Plus-Symbol (d), vergeben Sie im Kontextmenü einen neuen Namen und wählen Sie »Benutzervorlagen« als Speicherort.

Druckvorlagen in Lightroom Classic CC: Diesen und viele weitere Tipps und Tricks zu Photoshop und Lightroom finden Sie in der neuen DOCMA-Ausgabe 86 (Januar/Februar 2019).

Das DOCMA-Heft bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und Flughäfen sowie bei uns im DOCMA-Shop. Dort (und nur dort) können Sie zwischen der ePaper-Ausgabe und dem gedruckten Heft wählen. Beides zusammen gibt es auch im Kombi-Abo.

Hier können Sie ganz einfach herausfinden, wo das Heft in Ihrer Nähe vorrätig ist.