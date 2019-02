Lightroom Classic CC: Oberfläche anpassen

Lightroom Classic CC bietet einige Möglichkeiten, um die Oberfläche an den eigenen Workflow beziehungsweise die eigene Arbeitsumgebung anzupassen. Beispielsweise lässt sich die Reihenfolge der Bedienfelder im Entwickeln-Modul ändern. Zudem lassen sie sich einzeln ein- und ausblenden, und vorgegebene Tastenkürzel erlauben es, zwischen verschiedenen Ansichtsmodi zu wechseln oder die Seitenleisten ein- und auszublenden. Wer mit einem besonders großen oder mehrerer Monitoren arbeitet, kann für Lightroom ein weiteres Fenster öffnen, in dem etwa die Bibliothek angezeigt wird, während er auf dem Hauptbildschirm entwickelt. Oberfläche anpassen: Eine Reihe von Tipps für die Anpassung von Lightroom CC finden Sie in einem Beitrag von Olaf Giermann auf photoscala.de.