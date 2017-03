Was tut ein Bild?

Ob eher als Fotograf oder als Bildbearbeiter – jeder von uns geht ständig mit Bildern um; auch jenseits von Photoshop und Lightroom werden wir ständig mit visuellen Zeichen konfrontiert. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp geht in diesem Buch (der stark erweiterten Neuauflage seiner Theorie des Bildakts) der Frage nach, was ein Bild überhaupt ist, warum Begriff und Geltung sowie Macht und Ohnmacht von Bildern zu so hartnäckig verfolgten Themen unserer Tage geworden sind.

Bilder sind zwar materiell nicht mehr als ein wenig Farbe auf Papier oder Leinwand (oder auch auf dem Monitor) – als Wiedergabe von Sichtbarem aber zugleich sehr viel mehr. Mit Blick darauf entwirft Bredekamp als Gegenstück zur Lehre vom Sprechakt eine Theorie des Bildakts. Nach Klärung der Grundbegriffe beschreibt er das Phänomen wirkkräftiger Bilder in drei Bereichen: der künstlichen Lebendigkeit, des Austausches von Bild und Körper und der Eigentätigkeit der Form.

Wer wissen will, was ein Bild ist, was es kann und was nicht, sollte sich in dieses Buch versenken, das auch für Nicht-Kunsthistoriker gut lesbar ist.

Der Bildakt

von Horst Bedekamp

Broschur, 461 Seiten

Wagenbach Verlag

19,90 Euro

